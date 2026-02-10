Nil Llop: "Los Juegos son el primer paso para estar cada día más cerca de los grandes"

Archivo - Nil Llop and Daniel Milagros during the presentation of Nil Llop and Daniel Milagros as the speed skating lineup for the upcoming 2026 Winter Olympic Games at the "Madrid on Ice" rink installed at the Riyadh Air Metropolitano stadium on December - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Nil Llop no esconde que se le ha "cerrado un poco más el estómago" a la hora de competir por primera vez en Milán y Cortina d'Ampezzo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, "el primer paso para estar cada día más cerca de los grandes", mientras que su compañero Daniel Milagros tiene claro que "se nota un poco más de presión" por lo que supone estar en el mayor evento deportivo.

El catalán y el navarro ya están listos para hacer historia en esta cita ya que será la primera vez que España competirá a nivel olímpico en este deporte gracias a las actuaciones en la Copa del Mundo del primero, que logró dos billetes, uno para él en los 500 metros y otro para su compañero, en los 1.000 en los que debutará este miércoles.

"Yo soy un poco nervioso y esto lo veía un poco lejano cuando llegamos aquí, parecía que todavía quedaban mucho por delante, pero sí que es verdad que después de la Ceremonia de Apertura se me ha cerrado un poco más el estómago. También es verdad que Daniel y yo tenemos muchas más ganas de ir allí, competir y demostrar lo que tanto yo como él hemos entrenado hasta ahora", subrayó Llop en rueda de prensa telemática.

El catalán no esconde que España no es "una potencia" en este deporte y que le "queda mucho todavía para serlo". "Pero Dani y yo tenemos que sentirnos orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho. Hemos ido haciendo poco a poco sin prácticamente tener conocimientos de nada, que creo que aún así tiene que tener el doble de mérito", confesó.

Llop recuerda que otros países les superan "a nivel tradición y de estructuras" y por ello insistió en "estar bastante orgullosos y satisfechos de todo el trabajo" que han llevado a cabo para culminar este "reto".

"Está claro que la presión es la que nos pongamos nosotros mismos. No venimos a conseguir medallas, este es el primer paso para estar cada día más cerca de los grandes que están compitiendo por ellas. En mi caso, me presiono también en un día normal de entrenamiento. He tenido un test y estaba prácticamente igual de nervioso que en una competición. Espero utilizar esos nervios para algo positivo y que me sirva como empuje para la competición", remarcó el patinador español.

Este reconoce que el hielo de la pista de los Juegos "es un poco más diferente" al que están acostumbrados. "Lo han puesto encima de una especie de madera y cuando empujamos o hacemos movimientos bruscos con mucha fuerza parece que el ruido es diferente a lo que estamos acostumbrados", detalló.

"Pero a la hora de ir rápido tenemos demasiadas cosas en la cabeza como para estar pensando en el hielo, así que intento no pensar mucho en lo diferente o lo habitual que es para nosotros ese hielo. Además, todavía estamos un poco lejos del récord olímpico", agregó preguntado por las marcas que se estaban produciendo en estos Juegos.

Finalmente, Llop espera que su participación y la de Milagros ayude a enganchar a más gente. "Decirles que yo de pequeño tampoco era un 'supercrack' y llegó un punto que empecé a ir un poco mejor. La gente se piensa que muchas veces las cosas vienen desde siempre, pero al final es currárselo y tener constancia. Siempre he visto muy lejos estar aquí, pero poco a poco hemos ido creciendo, aprendiendo y disfrutando del proceso que al final es lo más importante y lo que te vas a llevar", aconsejó.

DANI MILAGROS: "LOS JUEGOS TIENEN ALGO EXTRA"

Por su parte, Dani Milagros apuntó que "obviamente se nota un poco más de presión" a la hora de competir en un escenario como unos Juegos Olímpicos. "Aunque intentemos trabajar en ello para intentar que no nos afecte, siempre estar en unos Juegos no es lo mismo que una Copa del Mundo. Igual se puede parecer a las Copas del Mundo en las que quizás nos hemos jugado más cosas, pero esto tiene algo extra, los focos, las cámaras, todo afecta", admitió.

El patinador navarro llegó al patinaje de velocidad sobre hielo tras despuntar en el de ruedas, aunque aclaró que no el suyo no es caso puntual. "Me viene a la cabeza sobre todo el caso de Erin Jackson. En el primer ciclo olímpico llegó a los Juegos y en el segundo quedó campeona olímpica (500 m en 2022). Hay un montón, está Metodej Jilek, que ganó la plata el otro día (5000 m), hay bastantes casos", puntualizó.

Sobre la diferencia de potencial con otros países, coincidió con Nil Llop en que estar en los Juegos ya "es un primer paso" y que "puede ayudar para que en un futuro quizás se pueda estar luchando" contra las potencias. "Es como el primer paso para empezar a dejar de sentirnos hormiguitas y empezar a sentirnos que ya competimos contra ellos", subrayó Milagros.

El navarro es metódico y le gusta tener "las cosas muy estructuradas" y no creer "mucho en cosas mágicas que vayan a dar suerte". "Lo intento tener todo muy calculado para que el día de la carrera sentirme como que eso ya lo he vivido y es simplemente uno más en el que tengo que salir y hacer lo que ya he hecho todos los días", declaró.

El navarro reconoció que tanto Llop como él se ponen "nerviosos" cuando compiten "casi para cualquier cosa". "Por mucho que vamos a disfrutar y que son unos Juegos, el hecho de salir a competir ya es algo que nos acelera un poco. Esos nervios se sienten, aunque luego, cuando terminemos, digamos 'Wow, esto ha sido increíble y lo hemos disfrutado'", expresó.

Sobre el hielo de la pista, consideró que "no es especialmente rápido". "Sí que se están haciendo récords, pero es verdad que son olímpicos y al final, en cuatro años, este deporte avanza mucho tecnológicamente en cuanto a las cuchillas y creo que viene más por ahí la cosa que realmente lo rápido que esté porque tampoco están haciendo tiempos de Copas del Mundo", opinó.

Por último, Milagros también dio su consejo para aquellos que se quieran iniciar en su deporte. "Que le pongan mucho esfuerzo, que confíen en sí mismos y que no se dejen influenciar por lo que les dicen cuando son muy pequeños porque muchas veces no se sabe", concluyó.