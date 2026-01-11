Nil Llop roza el podio en el Europeo de velocidad sobre hielo

Archivo - Nil Llop - Douwe Bijlsma / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Nil Llop rozó este domingo el podio continental en la prueba de 500 metros del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad sobre hielo celebrado en Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sexto pero a solo dos décimas del bronce.

Llop, que el viernes terminó decimosexto en la prueba de 1.000 metros, demostró el buen estado de forma en su prueba preferida, a cuatro semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

El español terminó la final con un tiempo de 35.324, por el 35.123 con el que el noruego Bjorn Magnussen completó el podio. El oro fue para el polaco Damian Zurek, quien firmó el doblete tras ser también campeón de Europa de 1.000 metros, por delante de su compatriota Marek Kania.

En cuanto al resto de españoles, Daniel Milagros fue decimocuarto en la misma prueba que Llop, mientras que Luisa González compitió el sábado también en 500 metros y con otro 14º puesto.