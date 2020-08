Nino lleva al Elche a la pelea final por el ascenso El eterno ariete hace el 0-1 al Zaragoza y cita a los suyos con el Girona

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un gol de Nino en el minuto 82 dio este domingo el billete a la final del 'playoff' de LaLiga SmartBank al Elche, superando 0-1 a un Real Zaragoza que volvió a ser mejor como en el 0-0 de la ida, pero que vio al cuadro ilicitano dar el golpe para buscar el ascenso contra el Girona, vencedor de la otra semifinal.

Nino, leyenda del Elche como el mejor artillero de su historia, cumplió un servicio más para el equipo de Pacheta con el único tanto de la eliminatoria. El Zaragoza perdonó y el Elche mató en la que tuvo en el tramo final en La Romareda. Incluso tuvo un penalti el equipo maño, para buscar la remontada a cinco minutos del final, pero Javi Ros lo falló a lo panenka.

Al igual que en la ida, al equipo de Víctor Fernández le faltó lucidez y gol. Echando de menos a Luis Suárez, los maños tuvieron un partido cómodo en defensa ante un Elche muy cambiado con respecto a la ida pero que no funcionó en campo rival. No tardó en hacerse dueño del encuentro el Zaragoza y en tener buenas ocasiones que toparon con Edgar Badía.

El meta ilicitano fue el mejor de los suyos y Linares quien desaprovechó la productividad local. Tras el descanso llegó una buena ocasión de Kagawa, con un disparo que se estrelló en el larguero tras un rebote en la defensa. El Elche no solo no atacaba sino que no salía de su campo, pero al Zaragoza le faltaba un último pase que diera una opción real de gol.

De hecho, sería más claro el aviso del Elche, con una tremenda falta ejecutada por Fidel que paró Cristian Álvarez con ayuda del poste. En la misma jugada, a la contra, Kagawa volvió a perdonar. El Zaragoza recordaba al Elche su dominio, pero en tres pases, con Víctor abriendo a Juan Cruz, para que buscara un rematador atrás, el balón rebotado llegó al peor cliente posible para los maños.

Nino la empaló cruzada como cientos de veces en su carrera y puso al Elche con pie y medio en la final. El Zaragoza necesitaba dos goles en poco más de 10 minutos y cierto es que tuvo su opción por un penalti de Óscar a Burgui. Javi Ros lo desaprovechó en una panenka que tardará en olvidar y el Elche buscará el ascenso a Primera ante un Girona que ganó (1-2) en Almería.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL ZARAGOZA, 0 - ELCHE, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL ZARAGOZA: Cristian Álvarez, Vigaray, Guitián, El Yamiq (Baselga, min.85), Nieto, Álex Blanco (Alberto Soro, min.59), Raúl Guti (Javier Ros, min.85), Eguaras (Daniel Torres, min.72), Burgui, Kagawa y Linares (Andre Pereira, min.59).

ELCHE: Edgar Badía, Óscar, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Fidel (Pere Milla, min.72), Manuel Sánchez (Folch, min.55), Víctor Rodríguez (Josema, min.89), Josan (Iván Sánchez, min.55), Escriche y Nino (Mfulu, min.89).

--GOL:

0 - 1, min.82, Nino.

--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andalucía). Amonestó a Andre Pereira (min.) por parte del Zaragoza. Y a Manuel Sánchez (min.6) y Fidel (min.22) en el Elche.

--ESTADIO: La Romareda.