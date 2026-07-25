Noah Lyles conquista el Nacional de Estados Unidos con la mejor marca mundial del año de 100 metros

Archivo - 21 September 2025, Japan, Tokyo: US Noah Lyles celebrates after the men's 4x100 meter relay of the 2025 World Athletics Championships in Tokyo. Photo: Oliver Weiken/dpa - Oliver Weiken/dpa - Archivo

LONDRES, 25 Jul. (dpa/EP) -

El atleta estadounidense Noah Lyles ha logrado la mejor marca mundial del año en los 100 metros, igualando su récord personal, y conquista así su tercer título nacional de Estados Unidos.

El deportista de 29 años registró un tiempo de 9,79 segundos en el Campeonato de Atletismo al Aire Libre de la USATF de 2026, celebrado en el Estadio Icahn de Nueva York, igualando así el tiempo que estableció al ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Su tiempo superó el mejor registro de este año, establecido por el jamaicano Oblique Seville, que corrió en 9,82 segundos en Kingston el mes pasado.

Ronnie Baker terminó segundo y Kenny Bednarek tercero, ambos con un tiempo de 9,88 segundos, mientras que el campeón mundial de 2019, Christian Coleman, quedó cuarto con 9,93 segundos.