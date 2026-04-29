Noel Martín conquista la maratón de la Titan Desert y Luis Ángel Maté sigue líder

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Noel Martín Infante (Massi ISB Sport Inverse) se adjudicó este martes la cuarta etapa de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, la etapa reina de esta edición, mientras Luis Ángel Maté (KH-7) logró conservar el liderato de la clasificación general masculina y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB Sport Inverse) reforzó su dominio en la femenina tras volver a imponerse con autoridad.

La segunda parte de la etapa maratón, disputada entre Sidi Ali y Merzouga sobre 123 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel, volvió a poner a prueba a los corredores tras una noche sin asistencia externa en el campamento. La jornada, ya dentro del desierto y con las primeras dunas de Merzouga como escenario, se presentaba como uno de los días clave de esta edición.

Desde el inicio, Luis León Sánchez trató de endurecer la carrera con un ataque en solitario en el kilómetro 4, mientras Jonathan Castroviejo y el chileno Pipo Rodríguez también buscaron la escapada desde el kilómetro 11. Sin embargo, ambos perdieron toda su ventaja tras un error en el paso por el kilómetro 36 y más tarde también Luis León, que llegó a contar con más de dos minutos de margen, fue alcanzado en el kilómetro 81 tras equivocarse cuando parecía lanzado hacia la victoria.

Con la cabeza de carrera reagrupada, Noel Martín aprovechó la resolución final para imponerse con un tiempo de 4:09:55, por delante de Luis León Sánchez y del propio Luis Ángel Maté, segundo y tercero de la etapa con el mismo registro, al esprint. Pese a no lograr el triunfo parcial, el marbellí mantuvo el maillot de líder con un acumulado de 15:07:35, seguido precisamente por Luis León, a 9:22, y por el portugués Bruno Rosa Miguel, tercero a 9:36.

En categoría femenina, la neerlandesa Tessa Kortekaas volvió a firmar una exhibición. Pasó ya por el primer control en decimoquinta posición absoluta y en el tercer punto de control era octava en la clasificación absoluta, antes de cerrar la etapa novena de la general absoluta con un tiempo de 4:16:03, un resultado histórico en la prueba.

Además de llevarse una nueva victoria parcial en la categoría femenina, la corredora del Massi ISB Sport Inverse consolidó aún más su liderato femenino y ascendió hasta la undécima plaza de la general absoluta, ampliando su ventaja sobre la española Pilar Fernández Hernández (KH7), segunda en la etapa femenina con 5:01:56 y también segunda en la general de la categoría.