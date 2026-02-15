Nora Cornell firma un 'Top 20' en la clasificación de slopestyle pero se queda sin final

La 'rider' española Nora Cornell - NACHO CASARES

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Nora Cornell ha terminado decimonovena en la clasificación de la modalidad de slopestyle de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, un resultado que no le ha permitido pasar a la final, a la que avanzaban los doce mejores.

En una prueba que se tuvo que adelantar por el mal tiempo, la catalana, de 20 años y que terminó vigésima sexta en la modalidad de big air, se fue al suelo en la primera ronda y los jueces la penalizaron con 23,98 puntos.

Sin embargo, mejoró sus prestaciones en la segunda ronda, en la que logró planchar todos sus trucos para firmar una puntuación de 53,03 puntos. Esto le permitió acabar en el 'Top 20' de la general, aunque lejos de los doce primeros, que conseguían el billete a la final.

De esta manera, Cornell, que mejora así su posición de la modalidad de big air, se despide de su primera participación olímpica.