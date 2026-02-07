Nora Cornell: "No me pongo presión extra por estar en los Juegos, puede jugar una mala pasada"

La 'rider' española Nora Cornell - NACHO CASARES

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Nora Cornell, que este domingo debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, donde competirá tanto en big air como en slopestyle, ha asegurado que "no" se pone una "presión extra" al competir por el hecho de estar en una cita olímpica, ya que eso podría jugarle "una mala pasada".

"Tengo un poco de nervios, pero el consejo que me ha dado todo el mundo es que me lo tengo que tomar como una competición más, que no me ponga la presión extra por que sean unos Juegos, que eso te puede pasar una mala jugada. Estoy muy emocionada y supercontenta de estar aquí y con muchas ganas de competir ya mañana", declaró en la rueda de prensa previa a su debut.

Además, afirmó que tiene claro cómo afrontará su estreno, que supondrá la primera participación para España en la cita. "La estrategia la tenemos clara, vamos a ir a hacer lo que hemos estado entrenando toda la temporada, no vamos a inventar nada nuevo ahora con tanta precipitación. Lo voy a dar todo y vamos con todo o nada", dijo. "Como tenemos tres bajadas y puntúan las dos mejores, depende lo que pase en las dos primeras, veremos el truco final de la tercera ronda", añadió.

En otro orden de cosas Cornell reconoció estar "un poco nerviosa" por ser "la primera española en debutar en estas disciplinas de la historia". "Son los nervios y la ilusión de ser la primera. Ser la primera de los que estamos ahora en estos Juegos también me hace ilusión, aunque tampoco me importaría ser segunda, tercera o cuarta", afirmó entre risas.

También contó cómo vivió la ceremonia de inauguración de la cita. "Estar en una fiesta de inauguración, aunque sea en 'petit comité', es genial. Me hubiera gustado estar en Milán con todos los cantantes que estuvieron ahí, con todo el show que montaron, porque parece que vives más la experiencia al completo. Pero aquí todos los voluntarios se lo curraron muchísimo y el sitio también era precioso", manifestó.

La 'rider' de Girona, de 20 años, confesó también que su ídolo es la 'snowboarder' japonesa Kokomo Murase, y que C Tangana y Bad Bunny aparecen siempre en sus listas de reproducción mientras entrena. "Siempre entreno con auriculares y pues escucho mucho tipo de música. Escucho bastante Bad Bunny, escucho mucho reguetón. Pero luego, compitiendo, me quito los auriculares porque me hace estar menos concentrada. Pero seguro que Bad Bunny va a sonar mañana antes de competir", apuntó.

Además, desveló sus inicios en el mundo del deporte. "Empecé con el skate y llegué a competir; no se me daba nada mal, tenía una buena proyección, pero era pequeña y dejé de disfrutar la competición. Yo hacía ese deporte porque me gustaba y disfrutaba con él, y en el momento en que dejé de disfrutarlo preferí dejarlo en solo ir a disfrutar y no terminar aborreciendo un deporte que me gustaba de verdad. Se me dio la oportunidad de probar el snowboard y sí que me gustaba competitivamente. Decidí que como los dos no podían ser, que me iba a quedar con el snowboard", expresó.

Por otra parte, Cornell explicó cómo han sido sus horas de convivencia con Queralt Castellet, última medallista española en unos Juegos de Invierno. "Todavía no hemos convivido mucho porque Queralt llegó ayer, porque su competición es más tarde, y yo llevo ya 4 o 5 días en la Villa, Esta noche hemos compartido habitación y ayer estuvimos en la inauguración. No la conocía tanto y ayer conectamos muy bien, es como si fuera mi hermana mayor", indicó.

Por último, valoró el estado actual del snowboard en España. "Soy la deportista más pequeña en estos Juegos y sí que se nota esa experiencia que tienen Lucas o Queralt, mientras yo estoy todavía como un poco perdida en algunas cosas. Pero me adapto muy bien y me encantaría que hubiera más gente detrás porque ahora mismo el snowboard español, en chicos sí que hay un poco de cantera, pero no hay chicas. Estaría bien que si alguien escucha esto, se motivara a probar el snowboard. Es un deporte en el que faltan chicas en España", finalizó.