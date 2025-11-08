Norris se apunta otra pole en Sao Paulo en el fiasco de Verstappen

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) redondeó su sábado glorioso en el Gran Premio de Sao Paulo haciendo la pole para la carrera del domingo, después de ganar la Sprint, para afianzar su liderato en el Mundial, mientras que Max Verstappen (Red Bull) no pasó de la Q1 en una loca sesión en Interlagos.

El trazado brasileño deparó sorpresas en la 'qualy' cuando para empezar Verstappen quedó decimosexto en la Q1, eliminado cuatro años después en esta instancia. Con el Haas de Oliver Bearman luchando por ser primero o los españoles Fernando Alonso (Aston Martin y Carlos Sainz (Williams), que saldrán undécimo y decimoquinto, fuera en la Q2, a Norris le volvió la pelota a su tejado.

El inglés tuvo que clavar la última vuelta de la Q3, último después del primer intento, y se puse en la pole para dar otro golpe en la mesa como horas antes en la Sprint, o el viernes sacando también la primera plaza de la parrilla para la carrera pequeña. El domingo, la hora de la verdad y con más puntos en juego, tendrá de nuevo al frente a Norris, por delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y un Oscar Piastri (McLaren) que, a nueve puntos de su compañero, no quiere renunciar al Mundial.

La falta de agarre de los monoplazas marcó una sesión que solo entendió Norris. El inglés, que se hizo con el liderato hace dos semanas en México, parece decidido a sacar algo más de renta de Brasil, aunque Piastri asomó con ese cuarto puesto en la parrilla. Quinto y séptimo se colaron los RB de Isack Hadjar y Liam Lawson, mientras que sexto partirá George Russell (Mercedes).

El británico apostó por el neumático medio y no le salió, y Bearman partirá finalmente octavo. La inesperada Q3, apretada y con grandes ausencias, la completaron Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Sauber). Así las cosas, varios 'gallos' buscarán la remontada desde atrás, aunque no se espera lluvia para animar más aún la fiesta que suele ofrecer Interlagos.

Sin ir más lejos, el año pasado Verstappen ganó la carrera saliendo 17º y el cuatro veces campeón del mundo tratará de hacer algo parecido este domingo saliendo 16º. Igualmente buscará la remontada Lewis Hamilton (Ferrari), que sale 13º. En cuanto a los españoles, la 'qualy' bajó la euforia de Alonso, que salió quinto y terminó sexto en la Sprint, pero no pasó de la Q2.

El doble campeón del mundo sufrió como todos o más con los neumáticos blandos y tendrá que buscar sus opciones saliendo undécimo, sabiendo también que hay monoplazas 'pasables' por delante. Mientras, el fin de semana sigue sin mejorar para Sainz, quien no encuentra la manera de que rinda su Williams y, tras salir último en la Sprint, lo hará decimoquinto este domingo.