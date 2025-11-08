Norris es más líder del Mundial tras el accidente de Piastri en la Sprint de Sao Paulo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha ganado este sábado la Sprint en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) y ha ampliado su ventaja como líder del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 respecto al australiano Oscar Piastri (McLaren), fuera de carrera por un accidente en la vuelta 6, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han sido sexto y decimosexto, respectivamente.

En esta vigesimoprimera cita del Mundial, las 24 vueltas previstas en el Autódromo José Carlos Pace sonrieron desde el inicio a Norris con su 'pole position', seguido del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y de un Piastri que esa sexta vuelta pisó en una curva el arcén interior, que estaba mojado por la lluvia caída horas antes en Interlagos.

Prácticamente de inmediato, y quizá condicionados por la bandera amarilla en pista, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) también chocaron con las protecciones en el mismo sitio que estaba el segundo clasificado en la tabla general del Mundial.

Ya sin Piastri en faena, los comisarios del circuito sacaron bandera roja y la Sprint se pausó varios minutos. En su reanudación, con juego de elección de neumáticos entre las escuderías, la nueva salida se hizo en marcha y no con los coches parados en la parrilla. Norris llevaba las ruedas blandas, pero aguantó en el liderato hasta conseguir el triunfo.

Por detrás de él, su compatriota George Russell (Mercedes) rebasó a Antonelli, si bien el italiano recuperó el segundo puesto con el buen uso de su DRS a pocas vueltas para terminar la carrera. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le ganó la partida a un Alonso bravo con los neumáticos blandos y que sufrió el empuje de ambos bólidos de Ferrari.

Primero atacó el monegasco Charles Leclerc, quien sí lo adelantó en la vuelta 22, y luego lo intentó el inglés Lewis Hamilton, que se quedó con las ganas porque en la vuelta 24 hubo bandera amarilla después de un percance del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber); eso sirvió al rezagado Sainz para ganar un último puesto bajo la bandera a cuadros.