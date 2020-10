Norris pide perdón por ser "estúpido y descuidado" en sus comentarios sobre Hamilton y Stroll

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha pedido perdón públicamente por haber sido "estúpido y descuidado con algunas cosas" que he dicho "últimamente en los medios", después de los comentarios que realizó el pasado fin de semana sobre Lewis Hamilton o Lance Stroll.

"Debo una disculpa. He sido estúpido y descuidado con algunas cosas que he dicho últimamente en los medios y entrevistas, y no he mostrado el respeto que debería tener hacia ciertas personas. No soy ese tipo de persona, así que debo disculparme con ellos, pero también con todos los que leen y escuchan. Lo siento", transmitió Norris en sus redes sociales.

En el pasado Gran Premio de Portugal, Norris aseguró que la 92ª victoria de Hamilton en la F1 "no significa nada" para él porque el inglés tiene "un coche que debería ganar todas las carreras". Respecto a Stroll, lamentó que el canadiense "no aprende", después de chocar con él durante la carrera en Portimao.