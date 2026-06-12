Norris replica y supera a Russell, Sainz mejora y Alonso sigue en la cola

NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL40, portrait during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, Spain - Photo X - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha sido el más rápido este viernes en la jornada inaugural del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, al imponerse en la segunda sesión de entrenamientos libres con un ajustado 1:15.426 que dejó abiertas las alternativas para el fin de semana en Montmeló, con Mercedes y McLaren separados por apenas milésimas y con los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) todavía lejos de la pelea.

Después del dominio matinal de George Russell (Mercedes), que había liderado la FP1 con un 1:16.363, la sesión vespertina cambió ligeramente el guion y confirmó que McLaren está dispuesto a discutir el favoritismo de la escudería alemana en condiciones de calor extremo.

Norris fue el más rápido del día con solo nueve milésimas de margen sobre Russell y 57 sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, en un cierre prácticamente de clasificación entre los tres primeros. Más atrás quedaron Charles Leclerc (Ferrari), cuarto, y el líder del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), quinto tras rodar únicamente en la FP2.

La segunda sesión volvió a disputarse con temperaturas muy elevadas y puso el foco menos en la vuelta rápida y más en el comportamiento de carrera. La gestión de la degradación del neumático Pirelli volvió a aparecer como el gran condicionante y los equipos completaron tandas largas con distintos compuestos para intentar entender si la carrera del domingo exigirá dos o incluso tres paradas, con un desgaste evidente hasta el punto de que varios pilotos trasladaron por radio problemas de estabilidad y pérdida de agarre.

En una tarde con menos sobresaltos que la primera sesión, sí hubo algunos incidentes mecánicos destacados. Liam Lawson provocó una interrupción virtual después de quedarse parado junto a la salida del pit lane y comunicar por radio que el motor se había detenido, mientras Cadillac volvió a sufrir con la fiabilidad y apenas pudo sacar tarde a Valtteri Bottas por un problema electrónico. También Lewis Hamilton mostró su incomodidad con el comportamiento trasero del Ferrari y terminó saliéndose por la hierba en el tramo final.

McLaren dejó además señales sólidas más allá del mejor tiempo de Norris. Piastri, que por la mañana había rodado condicionado por vibraciones en los frenos, recuperó sensaciones y terminó tercero, mientras Red Bull siguió un programa más orientado al ritmo de carrera y dejó a Max Verstappen sexto, lejos del tiempo de referencia.

En clave española, Carlos Sainz completó una jornada de menos a más. Después del problema de encendido que le dejó parado en el carril rápido del 'pit lane' al inicio de la FP1, el madrileño pudo acumular kilómetros durante la tarde y terminó decimocuarto, mejorando sensaciones aunque todavía lejos de la zona alta y siendo de nuevo el Williams más competitivo. Su compañero Alexander Albon sufrió más y acabó decimonoveno.

Quien sigue sin encontrar respuestas es Fernando Alonso. El asturiano, que ya había sido decimonoveno en la sesión matinal, apenas progresó en la segunda tanda y concluyó vigesimoprimero, únicamente por delante de su compañero Lance Stroll. Aston Martin volvió a mostrarse como una de las escuderías con más dificultades para generar ritmo en una pista donde el paso por curva y la gestión del neumático castigan especialmente las debilidades del coche británico.