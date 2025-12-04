Norris, Verstappen y Piastri desean la corona en Yas Marina

VERSTAPPEN Max (ned), Red Bull Racing RB21, NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, PIASTRI Oscar (aus), McLaren F1 Team MCL39, portrait with the World Championship Trophy during the 2025 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, 24th round of the 2025 FIA Formu - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren), líder del Mundial; Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), a 12 y 16 puntos, respectivamente; viven en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, el último asalto por el título, con favoritismo para los 'papaya' frente a la ambición infinita del neerlandés, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) quieren acabar con buenas sensaciones el 2025.

Como ya es habitual en los últimos años, Abu Dabi acoge la última parada del 'Gran Circo' de la temporada, todavía con todo en juego. Norris (408 puntos) llega como líder con una renta escasa de 12 puntos sobre Verstappen (396) y necesita, al menos, acabar el podio para certificar su primer Mundial, o quedar cuarto o quinto, mientras que el neerlandés no consiga el triunfo.

"Si al final acaba ganando Max, eso es todo, enhorabuena. No cambia nada, no cambia mi vida, él se lo habrá merecido más", expresó el piloto inglés. Aunque a 'Mad Max', prácticamente, le vale ganar, siempre que todo transcurra en condiciones normales. Si lo hace, Norris debe quedarse fuera del cajón; y si Verstappen cruza la meta segundo en Yas Marina, el británico debe ser octavo o peor.

Aunque el neerlandés está tranquilo. "Quiero pasármelo bien, no somos los más rápido, pero nunca se sabe. El trofeo parece el mismo, tengo cuatro de ellos en casa. Añadir un quinto estaría bien. Ya he conseguido todo lo que quería la F1. Todo lo que venga después es un bonus", valoró el campeón en los últimos cuatro años, y ganador en Abu Dabi en cuatro ocasiones, entre ellas en 2021, cuando adelantó a Lewis Hamilton en la última vuelta gracias a sus gomas nuevas por un coche de seguridad previo.

Para Piastri parece más complicado. El australiano posee 392 puntos, a 16 de su compañero, y para celebrar su primer Mundial debe ganar la carrera el domingo y esperar que Norris que, como mucho, en el séptimo lugar; mientras que si es segundo, el británico debe quedarse fuera de los puntos y que Verstappen no se suba al podio.

Sobre el papel, es un circuito para los McLaren. En 2024, Norris arrasó con la pole y la victoria, en una carrera que dejó un choque entre Piastri y Verstappen, y en la que el británico certificó el Mundial de Constructores para su escudería 25 años después de la última vez. Una de las claves será esa primera curva y ver quién lidera desde ahí. Verstappen debe ser cuidadoso y preciso, aunque ambicioso; Norris, valiente; y Piastri sí debe arriesgar.

En clave española, Williams dio un salto de calidad enorme con el podio de Carlos Sainz en Catar, algo inesperado, pero que permite al madrileño cerrar el 2025 con dos cajones en domingo y otro al Sprint, confirmando el equipo su condición de líder de la zona media. El madrileño pudo despedirse de Ferrari el año pasado en Abu Dabi con una victoria, pero no pudo con la firmeza de Norris.

Mientras, Fernando Alonso quiere dar carpetazo por fin al 2025, el año de un Aston Martin gris y sin colmillo, mientras espera con ansia el AMR26 diseñado por Adrian Newey. El asturiano quiere exprimir su monoplaza en un trazado donde fue segundo en dos ocasiones, con el gris recuerdo de 2010 cuando peleaba por el título. Los de Silverstone están a 12 puntos de Racing Bulls en la lucha por la sexta plaza de Constructores.

Además, Hamilton cierra en el trazado del que es el piloto con más triunfos (5) su peor temporada, y con tres caídas consecutivas en Q1 en calificación en el GP de Las Vegas, el Sprint de Catar y el GP de Catar. Será el último fin de semana de Isack Hadjar en Racing Bulls tras anunciarse su ascenso a Red Bull; y Mercedes quiere cerrar su segunda plaza en Constructores -33 puntos de ventaja--, mientras podrían influir en el resultado final del Mundial de Pilotos.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE ABU DABI 2025:

-Viernes 5 de diciembre.

Entrenamientos Libres 1 10.30.

Entrenamientos Libres 2 14.00.

-Sábado 6.

Entrenamientos Libres 3 11.30.

Calificación 15.00.

-Domingo 7.

Carrera 14.00.