Noruega engrosa su medallero de Milán-Cortina y Países Bajos se luce en patinaje de velocidad

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Noruega ha engrosado este viernes su medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, ya que los biatletas Johannes Dale-Skjevdal y Sturla Holm Laegreid han conquistado respectivamente el oro y la plata en la prueba de salida en masa, mientras que países Bajos se ha lucido en patinaje de velocidad sobre hielo.

En esta decimoséptima jornada de JJ.OO., el primer evento con reparto de metales tuvo sorpresa. En el 'skicross' femenino, la alemana Daniela Maier mostró solidez en sus carreras sobre el circuito de Livigno y ganó la final A por delante de la suiza Fanny Smith, quien logró la plata, y de la favorita sueca Sandra Näslund, quien se conformó con el bronce.

En esa subsede de Livigno, y tras dos días aplazados por las tormentas, se disputaron los 'aerials' masculinos de esquí. En la primera tanda de la final lideraron dos suizos y seis chinos, quienes pasaron a una reválida donde sorprendió el triunfo de Xindi Wang con 132,60 puntos por delante del helvético Noé Roth (131,58) y de otro chino, Tianma Li (123,93).

Igualmente en Livigno, el estadounidense Alex Ferreira consiguió el oro que le faltaba en el 'halfpipe' de esquí, tras haberse llevado la plata en Pyeongchang 2018 y el bronce en Pekín 2022. En esta edición, su mejor puntuación de 93,75 le brindó la victoria; el estonio Henry Sildaru acabó segundo (93,00) y el canadiense Brendan Mackay concluyó tercero (91,00).

Por otra parte, en Antholz, Dale-Skjevdal hizo un tiempo de 39:17.1 en los 15 km masculinos del biatlón con salida masiva, adjudicándose el oro por delante de su compatriota Laegreid (39:27.6); y justo por detrás de ambos noruegos, terminó el francés Quentin Fillon Maillet (39:42.7).

Mientras tanto, en el torneo del curling masculino, la selección de Suiza batió por 1-9 a la de Noruega en el partido por la medalla de bronce. La final entre Gran Bretaña y Canadá se jugará este sábado, desde las 19.05 horas, en la misma pista del Stadio Olimpico del Ghiaccio.

Además, en patinaje de velocidad, la delegación de Países Bajos brilló en la pista larga y también en la corta. Antoinette Rijpma-de Jong se proclamó campeona en los 1.500 metros femeninos del óvalo largo, con un tiempo de 1:54.09 que aventajó por escasos 0.06 a la noruega Ragne Wiklund, y el bronce fue para la canadiense Valérie Maltais (1:54.40).

Por último, en el relevo masculino de 5.000 metros en 'short track', el cuarteto neerlandés amarró el oro (6:51.847) por delante de Corea del Sur (6:52.239) e Italia (6:52.335). Eso sí, el colofón fue surcoreano con el triunfo de Gilli Kim (2:32.076) en la final femenina de 1.500 metros; su compatriota Minjeong Choi (2:32.450) ganó la plata y la estadounidense Corinne Stoddard (2:32.578) se apuntó el bronce.