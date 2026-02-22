Noruega lidera el medallero de Milán-Cortina con récord de 18 oros

13 February 2026, Italy, Tesero: Gold medallist Norway's Johannes Hoesflot Klaebo celebrates after the Men's 10km Cross-Country Interval Start free event at the Tesero Cross-Country Skiing Stadium in Lago di Tesero during the Milano Cortina 2026 Winter Ol - Daniel Karmann/dpa

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Noruega encabeza el medallero final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con un récord de 18 medallas de oro y 41 medallas en total, después de que haya concluido la competición este domingo.

El país escandinavo logró, además, 12 medallas de plata y 11 de bronce en 116 pruebas, en otra actuación dominante en los Juegos celebrados entre el 6 al 22 de febrero.

La gran colecta de preseas doradas de Noruega la lideró Johannes Klaebo, que arrasó con seis medallas de oro en esquí de fondo y se marcha de Italia con un récord olímpico de 11 oros en su carrera en citas invernales. Mientras, Jens Luras Oftebro se proclamó campeón en las tres pruebas de combinada nórdica.

Mientras, Estados Unidos, que cerró los Juegos este domingo con la conquista histórica en hockey sobre hielo, acabó en el segundo puesto del medallero con 33 metales, 12 de oro, 12 de plata y nueve de bronce, y Países Bajos completó el 'podio' 10 oros, todas ellas conseguidas en patinaje de velocidad y pista corta -tres cosechadas por Jens van't Wout-, siete platas y tres bronces para un total de 20.

La anfitriona Italia cerró sus Juegos en el cuarto puesto, con un resultado sin precedentes de 10 oros, seis platas y 14 bronces; la esquiadora alpina Federica Brignone y la patinadora de velocidad Francesca Lollobrigida obtuvieron dos medallas de oro cada una. El 'Top 5' lo completó Alemania, con ocho oros, 10 platas y ocho bronces y 19 de sus 26 medallas ganadas en la pista de deslizamiento de Cortina d'Ampezzo por los equipos de bobsleigh, luge y skeleton.

España, por su parte, acabó en la decimoctava posición en una cita histórica en la que conquistó un oro y dos bronces, todos ellos en esquí de montaña. Oriol Cardona se coronó campeón olímpico, el primer español en lograrlo desde Paquito Fernández Ochoa en 1972, en la prueba esprint masculina, mientras que en la femenina Ana Alonso se colgó la medalla de bronce.

Además, los dos juntos se alzaron con el bronce en la prueba de relevo mixto, convirtiéndose en los primeros deportistas españoles en conquistar más de una medalla en citas invernales. Los tres metales suponen la mayor cosecha para España en una sola cita en la historia de los Juegos de Invierno.

En total, 29 equipos ganaron medallas. Entre las más destacadas se encuentra la medalla de oro en eslalon gigante de Lucas Pinheiro Braathen, la primera medalla en los Juegos de Invierno para Brasil y para toda Sudamérica.