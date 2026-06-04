La noruega Martine Fenger se va del Barça Femení a final de temporada

May 31, 2026, Fuenlabrada, Madrid, Spain: MADRID, SPAIN - MAY 31: Paola Ulloa Jiménez (1) Portera del Madrid CFF blocks in front of Martine Fenger (35) del FC Barcelona during the Liga F match between Madrid CFF and FC Barcelona on May 31, 2026 in Madrid, - Europa Press/Contacto/Adelina Cobos

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delantera noruega Martine Fenger no continuará en el FC Barcelona una vez finalice su contrato al término de la presente temporada, el 30 de junio, según confirmó este miércoles el club blaugrana.

Fenger, integrante del filial del Barça Femení desde la campaña 2023-24, se despedirá de la entidad catalana después de dos temporadas en la estructura blaugrana y tras haber dado este curso el salto al primer equipo de forma temporal.

La atacante escandinava ha participado en 12 partidos con el conjunto dirigido por Pere Romeu durante la temporada 2025-26, en los que ha logrado anotar tres goles.

La futbolista llegó al club procedente del Kolbotn noruego para reforzar al filial y ha completado su etapa formativa en el Barça antes de poner fin a su vinculación con la entidad.

El FC Barcelona agradeció a la jugadora su trabajo y compromiso durante su estancia en el club y le deseó suerte en sus futuros retos deportivos y personales.