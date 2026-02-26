Nosaltres reducirá hasta un 75% el precio del abono a los socios del Barça que acudan al 80% de los partidos

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font en un acto de 'Nosaltres' - NOSALTRES

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La precandidatura 'Nosaltres', liderada por Víctor Font, ha anunciado una propuesta para reducir hasta un 75% el precio del abono a los socios del FC Barcelona que asistan al menos al 80% de los partidos en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de incentivar la presencia de abonados y evitar que el estadio "se llene de turistas".

Según ha explicado Font, aquellos abonados que cumplan el requisito de asistencia obtendrán un descuento del 50% en el abono de la temporada siguiente el primer año que lo logren, mientras que a partir del segundo año consecutivo la rebaja se incrementará hasta el 75%. "En lugar de premiar la liberación del asiento para que el socio no vaya y el Camp Nou se llene de turistas, incentivaremos su asistencia", ha señalado.

La propuesta contempla además que cada abonado pueda designar hasta a tres socios adicionales para utilizar su localidad cuando no pueda acudir, de modo que para alcanzar el 80% de asistencia computará la presencia del titular o de cualquiera de los tres socios autorizados.

Font ha cifrado el impacto económico de esta política de incentivos en aproximadamente 10 millones de euros por temporada. "Estamos dispuestos a hacerlo para que el campo esté lleno de socios y porque activaremos otras vías de negocio para compensar este importe", ha afirmado. En ese sentido, ha añadido que "con los 50 millones de comisión a Darren Dein se podría haber impulsado esta política de incentivos al socio durante cinco temporadas".

El objetivo de la candidatura es consolidar "un campo lleno de socios" y modificar el modelo actual de gestión de abonos. Nosaltres también se ha comprometido a que cualquier subida del precio de los abonos que supere el IPC deba ser autorizada por la Asamblea, algo que actualmente no es obligatorio y que, según recuerdan, solo se aplica al precio del carné de socio.

"La junta saliente continúa anclada en un modelo de los años ochenta en el que se intenta exprimir la taquilla al máximo, tratando al socio como cliente", ha lamentado Font, quien ha criticado que la "improvisación constante" haya hecho al club dependiente del "dinero fácil" procedente de la venta de entradas a turistas. "Esto se tiene que acabar", ha subrayado.