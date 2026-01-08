Nosaltres (Víctor Font) pone en duda la actuación de 'compliance' del FC Barcelona

Víctor Font en la presentación de 'Nosaltres Barça', plataforma con la que se presenta a las elecciones presidenciales del FC Barcelona de 2026 - NOSALTRES BARÇA

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Nosaltres Barça', liderada por el excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font y que concurrirá a los próximos comicios presidenciales del club, ha puesto en duda la actuación del área de 'compliance' del Barça, a la que reprocha falta de intervención ante distintas operaciones que considera cuestionables desde un punto de vista ético y, en algunos casos, legal.

En un comunicado, Nosaltres afirma que el departamento encargado del control normativo estaría más centrado en supervisar mensajes publicados en redes sociales por socios que en investigar determinadas actuaciones internas.

En este contexto, explica que el director de 'compliance' del club, Sergi Atienza, se ha puesto recientemente en contacto con Víctor Font para interesarse por contenidos difundidos en redes sociales en los que, según la plataforma, se exponían hechos conocidos y reconocidos por el propio club.

La plataforma opositora a Joan Laporta recuerda que la función del área de 'compliance' es garantizar que el FC Barcelona, incluidos sus directivos y ejecutivos, actúe conforme a la legalidad y a los valores de la entidad, así como prevenir riesgos legales, económicos y reputacionales.

Sin embargo, sostiene que no consta ninguna actuación de este órgano en casos como la adjudicación de las obras del nuevo Spotify Camp Nou a la empresa turca Limak, los acuerdos con New Era Visionary Group o el patrocinio de la RD Congo en la manga de las equipaciones del equipo de fútbol.

Nosaltres también señala la ausencia de decisiones en relación con el acuerdo con la empresa ZKP, de origen opaco, pese a que el club acabó dando marcha atrás en ese contrato, así como en el caso de ISL, una compañía estadounidense que, según el comunicado, realizó un pago de 350.000 euros a una cuenta de directivos del club antes de que el Barça le concediera la organización de partidos del primer equipo en Estados Unidos.

Asimismo, alude al pago de una comisión de hasta 50 millones de euros a Darren Dein en el marco de la renovación del contrato con Nike y al fichaje del brasileño Vítor Roque (ya fuera del club), una operación que, según los estados financieros auditados del club, habría generado pérdidas millonarias, sin que, siempre según Nosaltres, conste actuación alguna por parte del área de 'compliance'.

Por último, la plataforma apunta a un posible conflicto de intereses en el actual modelo, ya que el director de 'compliance' fue nombrado por la Junta Directiva y es esta misma la que evalúa su labor, y considera que el control interno debería centrarse en la actuación de los órganos de gobierno del club y no en los socios que solicitan explicaciones.