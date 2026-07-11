Noskova se adjudica la fluctuante final checa de Wimbledon ante Muchova

11 July 2026, United Kingdom, London: Czech Republic's Linda Noskova in action against her compatriot Karolina Muchova during their Women's Singles Final match of the 2026 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club. Photo: Mik - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista checa Linda Noskova ha conquistado este sábado el título individual femenino del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), gracias a su triunfo en la final por 6-2, 5-7 y 6-3 ante su compatriota Karolina Muchova después de dos horas y 28 minutos.

En la Pista Central del All England Lawn Tennis Club, ambas jugadoras empezaron sólidas al saque, pero en el cuarto juego asestó Noskova un golpe sobre la mesa logrando un 'break' que allanó su camino. De hecho, se puso 0-40 en el octavo juego y provocó que su adversaria apretase.

Pese a un par de 'aces', Muchova al final encajó el punto de set tras una floja subida a la red, que su compatriota aprovechó mediante un gran globo. Esa nueva rotura facilitó la tarea para Noskova, como se notó al inicio del segundo set, pues superó un leve arreón de su contrincante.

No en vano, Muchova desperdició un 15-40 en el tercer juego y, para mayor inri, en el sexto recibió un 'break' que parecía la sentencia. De inmediato y con su servicio en blanco consolidó Noskova esa ventaja, lo cual puso en franquía su triunfo mientras su compatriota no fluía nada.

Sin embargo, Muchova resistió de lo lindo en el octavo juego, salvó tres bolas de partido y le pasó el 'marrón' a una Noskova nerviosa en su posterior turno de servicio. Se le hizo eterno el noveno juego, donde alternó varios fallos en primeros saques con 'aces' de puro talento.

Incluso hizo Noskova una doble falta cuando tenía a favor su cuarta bola para ganar el partido y cedió el 'break' a la séptima oportunidad de una Muchova que había sobrevivido de milagro. Al juego siguiente, la de Olomouc sacó también con nervios y afrontó otra situación extrema.

Yendo arriba en el marcador de ese juego, la de Vsetín tuvo con 30-40 su quinta bola de título, también neutralizada por una Muchova que luego usó 'drives' liftados y cruzados para situar el 5-5 en este segundo set de locura. Rizando el rizo, Noskova continuó mal y perdió otro servicio, tapándose su cabeza con la toalla en el parón previó al duodécimo juego.

Muchova confirmó su resurrección con el 5-7 y envió esta reñida final al tercer y definitivo set, cuyo juego inicial supuso un golpe de timón. Hasta tres pelotas de quiebre salvó Noskova, quien justo a continuación sí logró el 'break' y se puso 2-0 cuando quizá ni ella se lo esperaba.

A partir de ahí, la tenista de Vsetín recuperó sensaciones, poco le importó que tuviera en el tercer juego otra bola de 'break' en contra y mantuvo esa entereza con colchón en el marcador (3-0, 4-1, 5-2) a las puertas de cerrar su victoria tras un fluctuante partido. Y ese éxito le valió, a sus 21 años, el primer título del 'Grand Slam' en su palmarés.