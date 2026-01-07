El Nottingham Forest se aleja del descenso en la Premier a costa del West Ham United

06 January 2026, United Kingdom, London: Nottingham Forest's Nicolas Dominguez (L) celebrates scoring his side's first goal with team-mate during the English Premier League soccer match between West Ham United and Nottingham Forest at the London Stadium. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Nottingham Forest tomó una buena ventaja con la zona de descenso de la Premier League 2025-2026 después de imponerse este martes en el duelo directo ante el West Ham United por 1-2, en partido que abrió la vigesimoprimera jornada del campeonato inglés.

El Forest rompió una mala dinámica de cuatro derrotas seguidas después de remontar en la segunda parte el autogol de Murillo que había dado ventaja a los 'Hammers' con los tantos de Nicolás Domínguez y Morgan Gibbs-White, de penalti en el minuto 89. Con este triunfo, el doble campeón de Europa aventaja en siete puntos a un West Ham que cierra la zona de descenso y que no gana desde el pasado 8 de noviembre.