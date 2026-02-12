El Nottingham Forest destituye a Sean Dyche

11 February 2026, United Kingdom, Nottingham: Nottingham Forest manager Sean Dyche gestures during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Wolverhampton Wanderers at the City Ground. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Nottingham Forest FC anunció este jueves la destitución del inglés Sean Dyche como entrenador, cargo al que llegó el pasado mes de octubre y siendo el tercero en lo que va de temporada después del portugués Nuno Espírito Santo y del australiano Ange Postecoglou, tras los resultados cosechados que hacen que el conjunto esté a tres puntos del descenso en la Premier League.

"El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido relevado de sus funciones como entrenador. Queremos agradecer a Sean y a su equipo técnico el esfuerzo realizado durante su etapa en el club y les deseamos mucha suerte en el futuro", informó el Forest.

La destitución llega tras empatar este miércoles ante el Wolverhampton (0-0) y encadenar tres partidos de liga sin sumar los tres puntos, una situación que hace que el Nottingham Forest esté al borde del descenso del que consiguió salir pocas semanas después de llegar Dyche. A pesar de la pésima imagen en la competición doméstica, en Liga Europa finalizaron la liguilla en decimotercera posición y disputan el 'playoff' para octavos ante el Fenerbahçe.