El Nou Mestalla avanza "a buen ritmo" y conforme a los plazos previstos. - VALENCIA CF

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La construcción del Nou Mestalla sigue avanzando conforme a los tiempos previstos rumbo a su apertura, prevista para el verano de 2027, con la instalación de los primeros pilares, torres de escalera y elementos para la cubierta.

"Los trabajos en la futura casa del Valencia CF progresan a buen ritmo y conforme a los tiempos previstos. En las últimas semanas el progreso en la futura casa del Valencia CF está siendo cada vez más visible debido al montaje e instalación de los primeros pilares, de 38 metros de altura y 30 toneladas de peso cada uno, sobre los que se asentará la gran cubierta, ubicados en la zona norte del estadio, junto a los terrenos de uso terciario", apunta el comunicado emitido por el Valencia CF este miércoles.

La actividad en la parcela del Nou Mestalla está siendo constante y cobra forma también con la llegada y el montaje de otros elementos clave, como es el caso de las torres de escalera o los cajones del anillo estructural de compresión para la cubierta. Este avance marca el inicio de una nueva fase de la construcción, reflejada en el cronograma técnico a partir del mes de febrero de 2026.