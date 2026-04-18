Novak Djokovic y Eileen Gu serán los presentadores de los Laureus 2026

Novak Djokovic y Eileen Gu, copresentadores de la gala de los Premios Laureus del Deporte 2026 - LAUREUS

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic y la esquiadora acrobática china Eileen Gu serán los copresentadores de la 27ª edición de los Premios Laureus del Deporte 2026, cuya gala, que por primera vez será presentada por dos deportistas, se celebrará el lunes en el Palacio de Cibeles de Madrid.

Djokovic, ganador de 24 títulos de 'Grand Slam', ha ganado cinco veces el premio Laureus al Deportista Mundial del Año. Por su parte, Eileen Gu es la esquiadora de estilo libre más laureada de la historia: múltiple campeona olímpica y mundial, ganadora del premio Laureus al Deportista Mundial de Acción del Año 2023 y Embajadora de Laureus.

Los ganadores son seleccionados por la Academia Mundial del Deporte Laureus. En el pasado, la ceremonia de entrega de premios ha sido presentada por estrellas de Hollywood como Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson y Benedict Cumberbatch. La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, ganadora del premio Laureus a la Deportista Mundial del Año en 2011 y miembro de la Academia, se convirtió en la primera deportista en presentarla en 2025.

Djokovic confesó que los Premios Laureus del Deporte ocupan "un lugar especial" en su corazón. "No solo celebran la excelencia deportiva, sino también el poder transformador del deporte. He tenido el honor de recibir cinco estatuillas Laureus a lo largo de los años. Siempre es una oportunidad única para interactuar con deportistas de otras disciplinas y conocer a los héroes deportivos que conforman la Academia Laureus del Deporte", indicó.

"El año pasado, tuve el privilegio de entregarle a Mondo Duplantis su premio Laureus al Deportista Mundial del Año, y esta vez me complace presentar la gala junto a Eileen, una deportistas excepcional que también comprende el propósito y la misión de Laureus", continuó.

Por su parte, Eileen Gu explicó que los Premios Laureus son "increíblemente especiales" porque celebran los éxitos deportivos "a través del respeto y la comprensión" de los propios compañeros. "A la vez, inspiran a millones de jóvenes aficionados al deporte en todo el mundo", manifestó.

"Son, sin duda, los premios de los deportistas, y ganar un Laureus en 2023 fue un hito en mi carrera. Me emocionó regresar el año pasado para entregar el Premio Laureus al Deporte para el Bien Social a Kick4Life y el Premio a la Trayectoria a Kelly Slater. Formar parte ahora del programa como presentadora, junto a Novak -a quien admiro desde hace mucho tiempo- es un verdadero honor", concluyó.