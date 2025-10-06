La nueva Champions Femenina arranca con protagonismo del fútbol femenino español

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones Femenina arrancará este martes con la principal novedad de su cambio de formato, similar al de la competición masculina, y con la presencia por primera vez de tres equipos de la Liga F Moeve, encabezados por el una vez más aspirante a todo FC Barcelona.

La Champions Femenina se ha renovado y ha apostado por una fase de liga, algo menor que en la competición masculina, ya que sólo contará con la mitad de equipos, 18, entre ellos tres españoles, un hecho histórico, aunque cada uno con objetivos diferentes de cara a acechar el trono que defiende el Arsenal FC inglés.

El del FC Barcelona es claro. El triple campeón continental quiere ser una vez más claro candidato a una cuarta corona que se le escapó la pasada temporada ante el conjunto 'gunner', que le derrotó por 1-0 en la final de Lisboa. El Real Madrid, por su parte, espera alejar las dudas de este inicio y meterse en el 'Top 12' que garantiza el corte, un objetivo al que también quiere aspirar un Atlético de Madrid que vuelve a la máxima competición europea cuatro años después para conformar un triplete de equipos que sólo tienen la Superliga inglesa, la Bundesliga alemana y la liga francesa.

Esta nueva liguilla se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas, un recorrido que no permite muchos despistes en el panorama europeo.

El FC Barcelona aspira a ser uno de los cuatro equipos que se libre de una eliminatoria previa y compartirá favoritismo en esta Champions junto al Arsenal FC y el Chelsea FC ingleses, y el Olympique de Lyon francés, los que parecen mejor colocados para este 'Top 4'.

El equipo blaugrana tendrá una fase de liga donde sus dos principales rivales serán el Chelsea, al que ha amargado en las últimas temporadas, apeándole en las dos últimas semifinales y también en la final de 2021, y al que se enfrentará en Londres, y el Bayern Múnich alemán, frente al que se estrenará este martes en el Johan Cruyff, un rival que ha perdido algo de protagonismo a la par que el fútbol alemán, pero siempre peligroso, más en su estadio.

Además, el conjunto que entrena Pere Romeu también jugará como local ante un 'viejo conocido' como el Benfica portugués y el debutante OH Leuven belga, mientras que sus otras dos salidas serán la AS Roma de Giulia Dragoni, uno de sus jóvenes talentos que tiene cedida en el equipo romano, y el Paris FC francés.

REAL MADRID Y ATLÉTICO, A POR EL 'TOP 12'

Por su parte, el Real Madrid tuvo un sorteo mixto en su quinta participación consecutiva en la Champions tras superar el peligroso 'playoff' ante el Eintracht Frankfurt alemán. El equipo madridista estaba en el bombo 2 y aunque tuvo algo de suerte con sus rivales del 1, le tocó el 'coco' del 2, el PSG francés, con el que ya se ha medido en otras fases de grupos con un saldo de tres derrotas y un empate y donde tendrá un emotivo reencuentro con Olga Carmona, que fue su capitana hasta su marcha en este verano.

Además, tendrá otro reencuentro, con el actual campeón, el Arsenal FC inglés, el cual acabó la temporada pasada con su andadura en cuartos al remontar en el Emirates Stadium con un demoledor 3-0 el 2-0 del Alfredo di Stéfano y al que tendrá que volver a visitar, mientras que en casa recibirá a otro clásico como el Wolfsburgo alemán, doble campeón.

Otros rivales que ya conoce como el Paris FC, en casa y al que no pudo ganar hace dos temporadas, y el Twente neerlandés, a domicilio y al que batió con claridad la pasada campaña en los dos choques, más la Roma, también en el Di Stéfano, conforman una liguilla compleja y sin margen al despiste.

El objetivo del 'Top 12' no parece descabellado para el Atlético de Madrid en su retorno a la máxima competición continental cuatro años después. Las rojiblancas, que superaron con drama y emoción el 'playoff' ante el BK Hacken sueco, tendrán también al Bayern alemán, en casa, y, sobre todo, al todopoderoso Olympique de Lyon francés, el más laureado de la Champions con ocho títulos y al que rendirán visita.

La peor noticia para el conjunto que dirige Víctor Martín es que tendrán también el tercer equipo de Inglaterra, el Manchester United inglés, al que recibirá en Alcalá de Henares, al igual que la experimentada Juventus italiana. El SKN St.Pölten austriaco, con el que arranca este miércoles, y el Twente completan su terna de visitas y rivales.

Será el Arsenal FC donde juegan las españolas Mariona Caldentey y Laia Codina el que tenga la obligación de defender título en este nuevo formato y lo hará con un bloque muy parecido con otras figuras como Alessia Russo, Leah Williamson, Chloe Kelly o Stinia Blackstenius.

Además del FC Barcelona, el Chelsea, que también mantiene su columna vertebral con Lucy Bronze, Keira Walsh o Hannah Hampton, y que recupera a su goleadora Sam Kerr, el año pasado fuera por una grave lesión de rodilla, y el Olympique de Lyon francés, quizás menos potente que años anteriores, son otros claros candidatos por su experiencia y presencia en las últimas rondas.

--CALENDARIO DE BARCA, REAL MADRID Y ATLÉTICO EN CHAMPIONS FEMENINA.

-Primera jornada.

07/10 FC Barcelona - Bayern 21.00.

08/10 Real Madrid - AS Roma 18.45.

08/10 St.Pölten - Atlético 21.00.

-Segunda jornada.

15/10 AS Roma - FC Barcelona 21.00.

16/10 Atlético - Manchester United 18.45.

16/10 PSG - Real Madrid 21:00.

-Tercera jornada.

11/11 Real Madrid - Paris FC 21.00.

12/11 FC Barcelona - OH Leuven 18.45.

12/11 Atlético - Juventus 21.00.

-Cuarta jornada.

19/11 Arsenal FC - Real Madrid 21.00.

20/11 FC Twente - Atlético 18.45

20/11 Chelsea - FC Barcelona 21.00.

-Quinta jornada.

09/12 Real Madrid - VfL Wolfsburgo 21.00.

10/12 FC Barcelona - SL Benfica 18.45.

10/12 Atlético - Bayern 21.00.

-Sexta jornada.

17/12 FC Twente - Real Madrid 21.00.

17/12 Olympique Lyon - Atlético 21.00.

17/12 Paris FC - FC Barcelona 21.00.