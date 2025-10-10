La nueva Sub-21 se gusta ante Noruega

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 ha goleado este viernes a Noruega (4-1) en el partido amistoso celebrado en el Pedro Escartín de Guadalajara, en el que los de David Gordo, a pesar de las numerosas bajas motivadas por la participación de la Sub-20 en el Mundial, respondieron antes de un duelo clave ante Finlandia.

Los tantos de Simo, Ángel Ortiz, Gonzalo García y Miguel Carvalho guiaron al renovado combinado español, que encarrilaron la victoria antes del descanso y que dominaron también la segunda mitad. Grandes sensaciones que les hacen llegar con optimismo al encuentro del próximo martes ante Finlandia en el Estadio Municipal de Castalia, de clasificación para el Europeo.

A pesar de acudir sin jugadores clave como Fran González, Rodrigo Mendoza, Iker Bravo o Pablo García, todos ellos en Chile en busca del título mundialista, y con siete cambios respecto a la victoria ante Kosovo (1-3) del mes de septiembre, los de David Gordo se hicieron pronto con el control del esférico.

Avisaron con disparos de Pau Prim y Álex Jiménez, y justo superado el primer cuarto de hora consiguieron romper la igualada inicial. En el minuto 16, Prim colgó un balón al área que Gonzalo García, de cabeza, dejó para la llegada de Simo Keddari, que con otro testarazo puso el 1-0 en el Pedro Escartín.

Jiménez, tras una recuperación en el centro del campo, pudo incrementar la renta, pero decidió jugársela solo cuando estaba desmarcado Ángel Ortiz, precisamente el que cuatro minutos después se encargó de anotar el segundo de la noche. En una jugada individual por banda, Sergio Rodelas sacó un remate cruzado que repelió el portero escandinavo, y Ortiz cazó el rechace para rematar a placer (min.31).

Antes del descanso, Gonzalo, que en el 36 pudo marcar en una acción en la que se equivocó en el último control, se unió a la fiesta goleadora en el recinto alcarreño al aprovechar un centro desde la derecha de Álex Jiménez (min.44).

La segunda mitad comenzó con una clarísima ocasión de un Eliezer Mayenda que rozó el cuarto de cabeza, pero fue Miguel Carvalho el que consiguió mover el marcador al capturar un balón en el área que envió al fondo de las mallas (min.61).

Apenas sufrió el combinado de David Gordo, que ofreció minutos al resto de jugadores en un choque que acabó con la resistencia de la selección escandinava, que llegaba a la cita tras nueve meses sin conocer la derrota y que ya en el descuento maquilló el resultado con un tanto de Fredrik Ardraa.