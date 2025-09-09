Nuevas protestas propalestinas obligan a adelantar 8 kilómetros la meta de la 16 etapa de la Vuelta

Un grupo de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en Vegadeo (Asturias). Se produce en la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España bajo el lema ‘Fora Israel da Volta - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decimosexta etapa de La Vuelta, que se está disputando entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, acabará a 8 kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino, según informaron los organizadores de la ronda española a través de Radio Vuelta.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta", informó La Vuelta en su web oficial.

El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) forman el dúo que es cabeza de carrera.