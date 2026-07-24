El nuevo Barça Femení se estrenará en pretemporada ante el Montpellier en el Johan Cruyff

Archivo - Caroline Graham Hansen of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Quarter-finals second Leg, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou stadium on April 02, 2026 in B - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha anunciado este viernes que disputará su primer partido de pretemporada el próximo 12 de agosto (19.00 horas) frente al Montpellier FC francés en el Estadi Johan Cruyff, en el que será el estreno del conjunto de Pere Romeu ante su afición de cara al curso 2026-27.

El amistoso supondrá el primer compromiso de preparación de las azulgranas antes del inicio oficial de la temporada y servirá para que el equipo continúe adquiriendo ritmo competitivo tras las primeras semanas de trabajo estival.

El Montpellier, uno de los clubes históricos del fútbol femenino francés y habitual de la máxima categoría de su país, pondrá a prueba al vigente campeón europeo en un duelo que abrirá el calendario de amistosos del Barça antes del comienzo de las competiciones oficiales.

Las 'culers', muy renovadas por salidas clave como las de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo y reforzadas con la central Renee van Asten de momento, afrontarán el encuentro con un balance muy favorable en los precedentes entre ambos equipos.

Desde 2012, Barça y Montpellier se han enfrentado en once ocasiones, principalmente en pretemporada, con un registro de nueve victorias azulgranas, un empate y una única derrota.

Además, el equipo catalán acumula siete triunfos consecutivos frente al conjunto francés, al que se ha medido en escenarios como la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el Estadi Johan Cruyff o el Trofeo Joan Gamper femenino. El duelo del próximo 12 de agosto será el duodécimo enfrentamiento entre ambos clubes.