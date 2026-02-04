Obed Vargas: "Tengo que hacer mi propia historia y mi camino"

Obed Vargas, en un entrenamiento con el Atlético de Madrid. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mediocampista mexicano Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles que llega a la entidad colchonera para hacer su "propia historia", así como su "camino" para ganarse "la confianza" del club que apostó por él y con el que cumplirá "un sueño".

"El Atlético de Madrid se fijó en mí, me llamaron por una razón, y ahora me toca poner de mi parte dentro del campo y ganarme la confianza del técnico. Es lo único que te puedo decir. No puedo hablar sobre jugadores anteriores, yo creo que tengo que hacer mi propia historia, mi propio camino, y eso es lo que estoy enfocado en hacer", manifestó el flamante fichaje rojiblanco durante la presentación celebrada en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano.

En ese sentido, Vargas definió su llegada al club madrileño como "un sueño", aunque tiene claro que "ahora es tiempo de trabajar". "He sido un aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otro trabajo que hacer. Ahora tengo que mostrar en todo el campo y pelear todos los días por este club que merece estar en lo más alto. Tengo que dar las gracias al presidente, a toda la gente de Atlético de Madrid, por darme esta oportunidad de estar aquí", declaró.

"Mis sentimientos son indescriptibles, no sé cómo ponerlo en palabras. Esto es un sueño hecho realidad. He visto a grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, entonces para mí es un orgullo estar aquí. El primer recuerdo que tengo del Atlético de Madrid fue justo en el Vicente Calderón. Fui con mi papá a un partido de Champions. Y creo que fue el momento que yo me enamoré de esta institución, de este club", confesó.

El mexicano, que firma por las próximas cuatro temporadas y media, se define como "un jugador disciplinado" que pone al equipo antes que a sí mismo. "Soy un ocho, como en inglés se dice 'box to box', que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Entonces, espero poder aportar eso y mostrárselo a todos los aficionados del Atlético", apuntó.

"Competir en el Atlético de Madrid, en una de las mejores ligas del mundo, te acerca al Mundial. Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, México. Es una de mis ilusiones más grandes y creo que estando aquí me acerca a ese objetivo", aseveró ante una posible convocatoria en verano con la selección.

Finalmente, Vargas se acordó de su familia que le han ayudado a llegar donde está. "Creo que este logro no es solo mío, de mi familia, sino de mis abuelos también, de mi grupo, de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo en conjunto", apuntó recordando que sus padres emigraron a Alaska "por un mejor futuro". "Crecí allá por eso y hoy estoy aquí, sentado, gracias al esfuerzo de ellos, por el trabajo. Y por el coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid", concluyó.