Oblak: "Cuando se pierde una final es difícil levantarse, pero la temporada no ha acabado"

Jan Oblak of Atletico de Madrid celebrates a goal scored by Antoine Griezmann of Atletico de Madrid during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh Air Metropolitano stadi - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak confesó este lunes que "es duro y es difícil levantarse" después de perder "una final como se ha perdido" en la Copa del Rey MAPFRE, pero aseguró que "la temporada no ha acabado" y que quedan "partidos importantes" por delante como el de este miércoles ante el Arsenal FC en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Riyadh Air Metropolitano.

"Siempre cuando se pierde una final como se ha perdido en la Copa es duro y es difícil levantarse pero al final la temporada no ha acabado ahí todavía quedan partidos importantes delante de nosotros y el equipo lo sabe, los jugadores lo saben. Todos hemos estado decepcionados después de la final, pero no hay tiempo de mirar hacia abajo, sino hacia arriba", afirmó el guardameta durante el 'Media Day' organizado este lunes por el club previo a la semifinal de la Champions ante el Arsenal FC.

Oblak se mostró "muy contento y muy bien" de estar ya de vuelta con el equipo colchonero tras sufrir una lesión que le ha apartado de los terrenos de juego casi un mes. "Lo que quería estar es al cien por cien, he necesitado un mes para recuperarme, no he jugado en la vuelta contra Barça y Juan lo ha hecho muy bien. Nunca es bonito estar fuera, pero somos un equipo, no solo somos 11 en el campo. Da igual dentro o fuera, hacemos lo que nos toca", añadió.

Para el esloveno, "siempre es especial jugar para este club", independientemente del partido que sea, aunque la Champions League "es una competición especial para todos". "Siempre te sientes increíblemente bien cuando te toca poner esta camiseta y jugar. Eso es lo que siempre estoy contando a la gente más joven, porque cuando eres más joven piensas que cada año vas a tener más oportunidades y no es así, han pasado muchos años desde la última semifinal", afirmó.

En ese sentido, el esloveno se siente "muy feliz" del momento que atraviesa la entidad madrileña. "Estamos donde estamos y seguimos con las opciones en Champions, así que con muchas ganas del partido, no solo yo, todo el equipo. Haremos lo posible y lo imposible para pasar", indicó.

Pero no cree que el fútbol le deba una 'Orejona' al Atlético de Madrid. "Yo el fútbol no lo veo así: lo que debe, lo que no debe; lo que es justo, lo que es injusto. Al final la vida tampoco siempre es justa y si vas a pensar así, a cada uno de nosotros nos falta un trofeo. No creo que es así, es esta temporada, estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo más bonito y lo más importante", apuntó.

"La presión siempre va a estar, eso no cambia. Si son semis de Champions, si es primer partido de Liga, si es primera ronda de Copa... al final siempre lo que busca el equipo es ganar", ensalzó un Jan Oblak que incide en que el equipo afronta esta eliminatoria "con mucha ilusión". "Estoy contento de que podemos disputarlo y lo vamos a competir. Ahora que cada uno dé su parte, dar la mejor versión y sólo de esta manera se pueden conseguir grandes cosas", comentó.

Al igual que Oblak, Pablo Barrios y José María Giménez no viven la mejor temporada con lesiones que les tienen apartados de los terrenos de juego. "Es lo más difícil, pero siempre aportan. Giménez está aquí desde hace mucho tiempo y está aportando muchísimo cuando no puede estar con nosotros en el campo. La verdad es que Pablo está teniendo muy mala suerte, lo ha pasado que le ha pasado con otra lesión en el último partido, pero estoy seguro que se va a recuperar bien y que eso le hace más fuerte. Es el futuro de este club", subrayó.