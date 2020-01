Publicado 12/01/2020 22:54:21 CET

Fútbol/Supercopa.- Oblak: "No tuvimos suerte suficiente para ganar"

Fútbol/Supercopa.- Oblak: "No tuvimos suerte suficiente para ganar" - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, lamentó la "lotería" de los penaltis que sonrió al Real Madrid este domingo en la final de la Supercopa de España, después de "un partido muy completo" sin premio, algo que no les debe afectar en la temporada.

"Estamos decepcionados, hemos perdido por penaltis, hemos hecho un partido muy completo. Al final no salió, nos ha tocado los penaltis, la lotería, ellos han marcado y nosotros no", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la final celebrada en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí).

Oblak vio un partido controlado "bastante bien" por los rojiblancos. "La mayor parte del partido lo hemos controlado bastante bien, ellos presionaron y tuvieron algo más de posesión pero nosotros a la contra estuvimos peligrosos. No hemos tenido ocasiones muy claras pero estuvimos muy cerca y poco nos ha faltado para marcar un gol", afirmó.

En la tanda de penaltis, el esloveno no pudo ser decisivo. "Los penaltis los estudias y miras, se pueden trabajar, pero el que tira decide dónde van a tira. Nosotros por nuestra mala suerte ellos han tirado y marcado y nosotros fallamos dos. Es lotería y no tuvimos suerte suficiente para ganar", dijo.

Oblak fue preguntado por la acción de Fede Valverde de detener con una dura entrada a Morata una clara opción de gol del Atleti en los últimos minutos. "Es difícil opinar, no es bonito ver pero al final ha hecho para que no marquemos, es una roja clara y ha decidido así y nosotros no hemos tenido la ocasión clara", apuntó.

"No debería afectar, perdimos por penaltis, hemos hecho un partido bueno. Hay que coger las cosas buenas porque es una temporada larga y hay en juego tres títulos más", añadió.