Oblak: "Podíamos haber hecho algo más para ganar el partido"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak fue crítico tras el empate frente al Villarreal (0-0) en el Wanda Metropolitano, en la quinta jornada de Liga, y dijo que podían "haber hecho algo más para ganar el partido", sobre todo en la primera parte porque luego el esfuerzo del final "no es suficiente".

"El Villarreal ha planteado bien el partido, se ha encerrado y no nos ha dejado espacios. Así no pudimos marcar y creo que ellos han hecho un gran partido. Nosotros podíamos haber hecho algo más para ganarlo, pero no hemos hecho lo suficiente. No buscábamos el empate", apuntó Oblak en declaraciones a Movistar.

El guardameta esloveno afirmó que no pueden esperar tanto para ir a por la victoria. "Al final jugamos mejor, pero esto no es suficiente, hay que empezar a jugar así desde el inicio porque luego no te queda tiempo para ganarl el partido. Tuvimos que ir más por los costados y sacar más centros porque estaban muy cerrados. Nosotros, al principio, estuvimos muy estáticos", lamentó Oblak.

Además, el portero rojiblanco no quiso valorar el rendimiento de Joao Félix y Luis Suárez. "Jugamos todos. Al final, uno puede resolver pero si el equipo juega bien es más fácil para todos. Individualmente tampoco ha salido como queremos, pero hay que seguir trabajando", añadió.

Preguntado por la preocupación de los seguidores colchoneros tras dos empates sin goles, el meta internacional admitió que lo entiende, pero dijo que "llegarán las victorias en lugar de empates" al seguir trabajando y mejorando. No queríamos continuar así después de la goleada al Granada en la primera jornada", finalizó.