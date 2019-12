Oblak: "Si hacemos las cosas bien podremos pasar a cuartos de la Champions"

Publicado 16/12/2019 15:13:51 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, reconoció el potencial del Liverpool inglés, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, pero dejó claro que si hacen "las cosas bien" podrán eliminarle, un optimismo que también comparte el presidente Enrique Cerezo, que cree que "el problema" es igualmente de los 'reds'.

"Estoy contento de que estemos en octavos. El Liverpool es un equipo grande, con buenos jugadores y lo afrontamos con mucha ilusión. Espero que en el campo mostremos lo necesario para pasar", señaló Oblak a su llegada a los Premios Marca.

Para el guardameta, el conjunto 'red' "es de los mejores equipos". "Están primeros en la Premier y jugando muy bien, pero son dos partidos y cualquiera es complicado. No tengo dudas que si hacemos las cosas bien podremos pasar a cuartos", advirtió.

"No me asusta nada porque son grandes jugadores, pero no solo los del Liverpool, los de todos los equipos. Igual que en España hay otros y todas las semanas jugamos contra grandes jugadores, te acostumbras. Solo pienso en hacerlo de la mejor manera", añadió Oblak.

Además, el esloveno pidió algo de paciencia tras el irregular momento del equipo porque aún están "en diciembre" y LaLiga Santander "es muy larga". "Estamos todos cerca y en Champions hemos conseguido pasar a octavos, que no era fácil. Ahora nos toca el Liverpool, pero queda mucho", sentenció.

Por su parte, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, también calificó a los de Juergen Klopp de "gran equipo", pero recalcó que "el problema" será para el equipo inglés. "Yo creo que al que le tiene que dar vértigo es al Liverpool, no a nosotros. Sabíamos que nos podía tocar el Liverpool o cualquier otro, y no sería la primera vez que les eliminamos", subrayó.

"Hasta febrero vamos a estar preparándonos, pero estamos preparados siempre. Todas las eliminatorias están al 50-50 y nos ha tocado el Liverpool, que me parece fenomenal. No hubiera preferido otro equipo. Me gusta Liverpool, la ciudad y los Beatles", aseveró con una sonrisa.