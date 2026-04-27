Las obras del circuito de la F1 finalizarán previsiblemente el 25 de mayo y las gradas se colocarán en junio

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de 'Madring', el circuito de Madrid para el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 que se disputará en septiembre, finalizarán previsiblemente el próximo 25 de mayo y las gradas empezarán a colocarse en el mes de junio.

Lo ha avanzado el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante una rueda de prensa tras aprobar los resultados económicos y de actividad del año pasado en la Junta Rectora.

Respecto a su comercialización, el consorcio está muy próximo a llegar a un "sold out técnico" en las localidades puestas a la venta. En concreto, el 97% del portfolio que ha puesto a la venta está vendido, lo que se traduce en más de 90.000 entradas.

Madrid se estrenará en la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1 en con un Gran Premio que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. El circuito tendrá 5,4 kilómetros, con 22 curvas alrededor del recinto ferial de Ifema Madrid y los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas, un trazado técnico y con secciones muy complejas, como la curva peraltada, la 'Monumental'.

"Nosotros entramos en este proyecto porque es imagen de marca. Después de ser capaz de organizar el Gran premio de España y lo que va a traer, nos posiciona a otro nivel de referencia a grandes congresos o ferias globales", ha asegurado el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid.

En este sentido, ha señalado que es "novedoso" llevar la Fórmula 1 al mundo de las ferias, de experiencias y de congresos, lo que ayudará a su vez a atraer otros elementos de futuro. "Por eso nos metemos ahí. Lo que me interesa es la experiencia que va a alcanzar. El posicionamiento de Ifema Madrid como marca premium de ferias y congresos capaz de albergar grandes eventos internacionales", ha subrayado.

300 MILLONES DE FACTURACIÓN EN 2026

Considera De los Mozos que Ifema Madrid está "posicionando" a la capital en la capacidad de albergar grandes eventos y ha aseverado, que en 2026, el consorcio facturará previsiblemente 300 millones de euros.

"Para llegar a organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1 ha habido trabajo de mucha gente el apoyo de todas las administraciones para llegar hasta aquí. Para mí queda lo más difícil porque los últimos metros son los más difíciles. Pero yo creo que nadie se hace una idea de lo que va a suponer esto para Madrid", ha remarcado.

De este modo, ha apuntado que el 80% de las personas que asistirán al circuito lo harán a través del servicio público, lo que posicionará a la capital como "una ciudad moderna en movilidad, con un gran evento mundial, donde 95 millones de personas lo ven por televisión".

"Estamos demostrando nuestra capacidad de organizar grandes eventos con una infraestructura. Esto detrás es lo que va a atraer imagen de marca y va a crear ferias, va atraer congresos y va atraer elementos que hoy no tenemos. Esa es la idea y eso es un poco la visión con la que hemos ido trabajando", ha indicado De los Mozos.