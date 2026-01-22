Olek Balcerowski amplía su contrato con Unicaja dos temporadas y una tercera opcional

Archivo - Olek Balcerowski of Unicaja looks on during the Spanish League, Semi-Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Unicaja Baloncesto at Movistar Arena pavilion on June 13, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pívot polaco Olek Balcerowski llegó a un acuerdo con Unicaja para prolongar la vinculación de ambos dos temporadas, hasta 2028, con una tercera opcional, consolidado ya como "una de las piezas claves del equipo en su segundo curso".

"Olek Balcerowski llegó la pasada temporada al equipo malagueño, y se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo en su segundo curso en el Unicaja", destacó el club andaluz en un comunicado en el que avanzaron el acuerdo entre el jugador y la entidad por dos temporadas y una tercera opcional.

Sus números así lo atestiguan. En esta temporada 2025-26 está siendo uno de los jugadores referentes de la plantilla de Ibon Navarro. En los 26 partidos disputados hasta el momento (tan sólo se ha perdido un encuentro oficial del equipo) promedia 10,3 puntos, 3,5 rebotes, 1 tapón y 12,6 de valoración, siendo el jugador más valorado del equipo.

El pívot polaco, de 2,19 metros y 25 años, en la temporada y media en el Unicaja, ya suma 5 títulos, 1 Copa del Rey, 1 Basketball Champions League (BCL), 1 Supercopa Endesa y 2 Copa FIBA Intercontinental.

Tras firmar su renovación, Balcerowski mostró su felicidad por seguir donde la gente le "quiere" y le "cuida". "Aquí puedo seguir creciendo y eso es lo más importante para mí", defendió en declaraciones incluidas en el comunicado del club.

"Hice demasiados pasos adelante en un momento de mi carrera y ahora creo que estar en un buen sitio, donde la gente te aprecia y te quiere ver mejor, es lo más importante para un jugador. Quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando y sé que la gente que está aquí me va a hacer mejor jugador", agregó el pívot.