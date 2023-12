Olga García: "A nivel de registros, el Balón de Oro de Aitana Bonmatí es mejor que el de cualquier hombre"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delantera española del Dux Logroño Olga García celebra que el "fútbol femenino está creciendo de forma muy buena y positiva" y advierte que el Balón de Oro conquistado por Aitana Bonmatí "es mejor a nivel de registros" mientras que, de cara a su entrada en el mundo profesional de los videojuegos, reconoce que "una cosa es tener buen nivel en eSports y otra en competición".

"Aitana Bonmatí hizo la mejor temporada posible. A nivel de registros es mejor que cualquier chico en la historia del Balón de Oro. Es totalmente merecido, ojalá pueda conseguir muchos más", subrayó Olga García en una entrevista para Europa Press tras presentarse su futuro salto a los eSports de la mano de 'DUX Gaming'.

La catalana celebra que se esté viendo que "el fútbol femenino está creciendo de una forma muy buena y positiva". "Ya llevamos tres Balones de Oro seguidos con los de Alexia Putellas y el de Aitana Bonmatí, y ojalá el año que viene haya uno de Patri Guijarro o de 'Mapi' León, pero a partir de ahí creo que estamos consiguiendo que el foco se centralice en lo deportivo", destacó.

La exfutbolista de FC Barcelona y Atlético de Madrid afronta un momento "complicado" en el Dux Logroño, equipo de la Primera RFEF Femenina que actualmente está en descenso. "Es verdad que quedan 20 jornadas, queda muchísimo y si consigues ganar partidos ya estás cerca del 'play-off' y el objetivo del ascenso a la Liga F estaría más cerca", recalcó.

"A nivel personal, yo me siento bien. Estoy en un momento en el que tengo una estabilidad en todos los sentidos y eso también me ayuda a poder focalizarme en la parte de los videojuegos, donde creo que es el momento perfecto para que, junto con Dux, sigamos creciendo en ambos sectores", puntualizó sobre su entrada a nivel profesional en los eSports.

Para la de Dosrius (Barcelona), "el fútbol femenino está creciendo de forma exponencial", tal y como se ha comprobado con el Mundial de la selección española y la segunda Liga de Campeones del FC Barcelona, por lo que está listo para "dar el salto definitivo".

"Siempre digo que los títulos son anecdóticos, pero el poder haber compartido vestuario con las mejores jugadoras es lo que yo me voy a llevar y que el día de mañana pueda decir que mi nombre aparece en las máximas competiciones es todo un hito. Creo que siempre lo he dicho, he conseguido estar en todos los momentos y en las situaciones", remarcó la catalana.

A la delantera, que fue 34 veces internacional, "sólo" le faltó "el Mundial" en una trayectoria donde consiguió tres Ligas y cuatro Copas de la Reina repartidas entre FC Barcelona y Atlético de Madrid y ahora espera que a "nivel profesional de los videojuegos" pueda conseguir "lo mismo".

"UNA COSA ES TENER BUEN NIVEL EN eSPORTS Y OTRA EN COMPETICIÓN"

Esta entrada en los eSports es un proceso donde la jugadora va a compaginar jugar con el Dux Logroño y 'Dux Gaming', con el que ha empezado a entrenar y seguir formándose para cuándo Dux "considere" que pueda "competir" en el videojuego 'EAFC 24' y sus próximas versiones en el futuro.

"Es un camino de preparar el futuro para lo que viene, sí que es compaginar la parte profesional, donde creo que aún la cabeza no me ha dicho que lo deje, pero sí quiero empezar a formarme para que cuando yo quiera competir a nivel profesional de los videojuegos esté preparada y en las mejores condiciones", expresó.

La jugadora cree que empezará haciendo "algún torneo" y que la idea es que en el 'EAFC 25' o 'EAFC 26', cuando "consideren" desde el club, podrá "competir con todos los 'bichos'" que hay. "Siempre he dicho que me considero una privilegiada de todo lo que he conseguido a nivel profesional. He estado en los mejores equipos y en las mejores situaciones. Entonces, afortunada de ello y ojalá pues abriendo camino, como llevamos desde 2017 con Dux y con los eSports", dijo.

En términos de competitividad en los eSports, García advierte que está "en muy buen nivel", pero piensa que "una cosa es tener buen nivel y la otra es en competición, con todas las mecánicas para saber gestionar cualquier momento del partido".

"La parte positiva de haber jugado a nivel profesional es que sabes cómo gestionar esos momentos y eso es importante. Hay esos paralelismos que en la vida real te sirve, entonces a partir de ahí yo entreno los miércoles, es el momento en el que también junto con las niñas tengo ese espacio para poder focalizarme en ello", concluyó.