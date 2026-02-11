Olivia Smart y Tim Dieck rozan el diploma olímpico en patinaje artístico sobre hielo

11 February 2026, Italy, Milan: Spain's Olivia Smart and Tim Dieck perform their routine during the Figure Skating ice dance, free dance competition of the 2026 Winter Olympic Games at Milan-Cortina. Photo: Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa - Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck han acabado novenos en la final por parejas del patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, mientras que sus compatriotas Sofía Val y Asaf Kazimov han concluido decimonovenos en esa misma competición.

Tras ser vigésimos el pasado lunes con 64,98 puntos durante el programa clasificatorio de danza rítmica, Val y Kazimov abrieron este miércoles el programa de danza libre para los 20 dúos finalistas. En las instalaciones del Unipol Forum en Assago, la madrileña y el patinador nacido en Rusia convencieron bajo 'Exogenesis: Symphony, Part 3 (Redemption)', de Muse.

Destacaron sus tres elevaciones de nivel 4, giros de nivel 1+1 y 'twizzles' sincronizados, junto a una secuencia de pasos en línea media de nivel 1+2 y un colofón con pasos de personajes y piruetas coreográficas. Eso les valió 100,25 puntos, a razón de 56,83 por elementos técnicos y 43,42 por componentes factorizados, para una nota total de 165,23 puntos.

Más adelante llegó el turno de Smart y Dieck con su rutina sobre la película 'Dune: Parte dos' (Denis Villeneuve, 2024). Empezaron con una elevación rotativa de nivel 4, misma dureza que tuvieron luego en sus elevaciones con curva, y entre medias ejecutaron 'twizzles' sincronizados de 4+4, giros en un pie de nivel 2+3 y pasos en serpentina de nivel 3+2.

Todo ello les valió 69,18 puntos por elementos técnicos y 53,78 por componentes factorizados, sumando 122,96 para un acumulado de 201,49 que les hizo rozar el diploma olímpico. Los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron ganaron el oro (225,82), los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates se colgaron la plata (224,39) y los canadienses Gilles Pipper y Paul Poirier se llevaron el bronce (217,74).