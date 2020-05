El Olympique de Lyon reclamará "decenas de millones de euros" por los "daños" tras la cancelación de la Liga

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, aseguró que reclamarán "decenas de millones de euros" a la Ligue 1 por la decisión de cancelar el campeonato francés debido a los "daños económicos" que producen en la entidad, además de explicar que la clasificación final "no es lógica".

"Vemos que esta clasificación no es lógica. No quiero atacar a un club más que a otro, pero el Niza (sexto), ha jugado más en casa que nosotros (séptimos) y solo se ha enfrentado al PSG una vez. No es una decisión sin consecuencias para los aficionados. Hay desafíos considerables", dijo en declaraciones a AFP.

Aulas recordó que -"en los últimos diez años", el Olympique de Lyon ha sido capaz de recuperar "al menos tres veces el segundo puesto" cuando tenía más de diez puntos menos que sus rivales en cuestión. "Es una pérdida de oportunidad muy importante, valorada (financieramente). Lo reclamaremos en forma de daños", añadió.

Además, Aulas calificó de "cuestionable" la gestión de la Federación Francesa de Fútbol, cuyo presidente Noël Le Graët deberá "sacar consecuencias" y terminó diciendo que su gestión fue "mala" después de que no haya podido impedir la finalización del campeonato doméstico francés.