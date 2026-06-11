Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa

Archivo - December 31 2025: Omar Artan looks on during a 2025 AFCON Africa Cup of Nations game, Gabon vs Ivory Coast, at Marrakesh stadium, Marrakesh, Marocco. Ulrik Pedersen/CSM - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El árbitro somalí Omar Artan, que finalmente no podrá estar en el Mundial de Fútbol al prohibirle su entrada las autoridades de los Estados Unidos, será el encargado de dirigir la final de la Supercopa de Europa entre el PSG francés y el Aston Villa inglés, según anunció este jueves la UEFA.

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha designado al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA de 2026, que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo (Austria) entre el Paris Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el Aston Villa FC, ganador de la Liga Europa", informó el ente rector del fútbol europeo.

La UEFA recalcó que, "a pesar de su corta edad", el colegiado "se ha consolidado como uno de los mejores del mundo". "La decisión de designar a Artan para arbitrar la Supercopa se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre UEFA y CAF para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje", subrayó el organismo, que enfatizó que las dos confederaciones "comparten el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación".

"Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la CAF. El fútbol une a las personas y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa", afirmó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Por su parte, Patrice Motsepe, presidente de la CAF, recordó que Omar Artan "ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano". "Su premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y su designación como árbitro del Mundial son un reconocimiento a su excelencia arbitral y al respeto internacional del que goza", indicó.

"Agradezco enormemente a mi amigo Aleksander Ceferin por haberle permitido arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA 2026. Este es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", sentenció.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense Fox News informaron que Artan fue vetado por la existencia de información "perjudicial", incluida una presunta "asociación con supuestos miembros de organizaciones terrorista", en aparente referencia al grupo Al Shabaab, que opera en el país y mantiene lazos con Al Qaeda.

Somalia es uno de los 39 países afectados por una prohibición de viaje por parte de la Administración de Donald Trump, lo que implica que los viajeros de estas nacionalidades han de pasar por controles adicionales de cara a entrar al país norteamericano.