Omari Moore seguirá una temporada más en el Valencia Basket

Archivo - Omari Moore of Valencia Basket warms up during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Joventut Badalona and Valencia Basket at Olimpic Arena on February 08, 2026 in Badalona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el base estadounidense Omari Moore, de 25 años y 1,98 metros de altura, para ampliar su contrato por una temporada más, por lo que seguirá jugando en el primer equipo 'taronja' para la temporada 2026-27.

Así lo indicó este martes el Valencia Basket en su página web. Nacido el 18 de septiembre de 2000 en Pasadena (California, Estados Unidos), pero con pasaporte de Macedonia del Norte, Moore se formó en la universidad de San Jose State y llegó al club valenciano en el verano de 2025 procedente del Darüssafaka SK.

"En su primera experiencia compaginando Euroliga con la Liga Endesa, ha disputado hasta el momento 57 partidos con unos números de 9,2 puntos, 2,6 rebotes y 3,1 asistencias para 9,9 de valoración, siendo una pieza clave en la consecución de la Supercopa Endesa con el que nuestro equipo comenzó la temporada", subrayó la nota de prensa 'taronja'.

"Con una experiencia profesional previa de 46 partidos entre Canadá y Turquía antes de llegar a Valencia Basket, Moore afrontaba el reto no solo de estrenarse en competiciones europeas, sino de hacerlo en la máxima competición continental. Y en su estreno en la Euroliga acredita hasta el momento 9 puntos, 2,6 rebotes y 3,1 asistencias para 9,4 de valoración en algo menos de 19 minutos de juego", destacó el comunicado oficial.

No en vano, la misma nota de prensa recalcó que sus números incluso mejoran en la Liga ACB, siendo Moore el quinto jugador más valorado del equipo con 8,9 puntos con un 36% en triples, 2,6 rebotes y 2,9 asistencias para 10 créditos por partido.