Ona Batlle estará 3 semanas debaja por una lesión en el sóleo

Ona Batlle of Spain in action during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Ona Batlle estará unas tres semanas de baja debido a una lesión muscular que se produjo en la final de la Liga de Naciones que conquistó España tras ganar a Alemania en el Metropolitano (3-0, tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern).

"Ona Batlle ha regresado de la selección española con molestias en la pierna derecha. Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que tiene una lesión miofibrilar en el músculo sóleo derecho. El tiempo previsto de recuperación será de cerca de tres semanas", anunció el club blaugrana.

La lateral internacional ha visto transformadas esas molestias en una lesión muscular que le hará perderse los próximos cinco partidos con su club, con dos jornadas de la Liga F Moeve (Tenerife y Badalona), dos de Champions (Benfica y Paris FC) y los octavos de final de la Copa de la Reina, ante el Alavés.