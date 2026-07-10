Ona Batlle ficha por el Arsenal: "Este estilo de juego es el mío"

Archivo - Ona Batlle of FC Barcelona in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on March 25, 2026, in Valdebebas, Madrid, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Ona Batlle, de 27 años, ha sido presentada este viernes como nueva lateral del Arsenal Women y ha dejado atrás su reciente etapa de tres temporadas en el FC Barcelona Femení, con el que disputó 114 partidos, marcó 14 goles y conquistó 11 títulos en total.

Clare Wheatley, directora de fútbol femenino en el Arsenal, comentó que "la trayectoria de Ona, tanto a nivel de club como internacional, habla por sí sola" porque "es una ganadora nata" y cuenta con "muchas ganas de conseguir más títulos" para su ya extenso palmarés.

"Estamos encantados de traer a una de las mejores defensoras del mundo al Arsenal y sé que nuestra afición la recibirá con los brazos abiertos desde el primer momento", añadió Wheatley en la presentación del nuevo fichaje junto a la entrenadora 'gunner', Renée Slegers.

"Estoy encantada de que Ona se haya unido al club. Es una lateral con mucha experiencia, una gran vocación ofensiva y excelentes cualidades físicas. Es una ganadora y queremos conseguir más victorias juntas", apostilló Slegers durante un evento de prensa donde Batlle se sinceró.

"ESTE ESTILO DE JUEGO ES EL MÍO"

"Estoy muy contenta, muy emocionada. Tengo muchas ganas de conocer a todos y empezar con lo que más nos gusta: estar en el campo y disfrutarlo", declaró Batlle desde el Centro de Entrenamiento Sobha Realty tras haber firmado su nuevo contrato como jugadora 'gunner'.

"Es realmente impresionante cómo siempre está lleno el estadio. La asistencia siempre superaba las 30.000 personas. Es algo que nunca había visto. Es realmente impresionante. Tengo muchísimas ganas de vivir esa experiencia, de sentirla, de hacerlo por primera vez. Por supuesto, va a ser especial", se refirió al ambiente del Emirates Stadium.

Luego definió al Arsenal como "uno de los clubes más grandes de Europa, si no del mundo". "Creo que es donde mejor se adapta mi juego. Creo que su estilo de juego es el mío. Además, quería volver a Inglaterra. Creo que es la mejor liga y muy competitiva. Así que creo que fue perfecto para mí", indicó tras recordar que pasó tres años en el Manchester United y ahí jugó por primera vez al lado de Alessia Russo.

"Es una de las mejores delanteras del momento. Creo que ha mejorado muchísimo y estoy muy, muy contenta de volver a trabajar con ella", dijo una Batlle con competencia para cada lateral. "Creo que tener buenas jugadoras en tu posición es lo que te permite dar lo mejor de ti", aseveró.

Además, abogó por aprender "no solo de las laterales". "Al jugar contra las mejores extremos, creo que podemos aprender de todas", habló sobre los futuros entrenamientos bajo las órdenes de Slegers. Y todo ello en un contexto diferente. "Es una ciudad nueva para mí, siempre me ha encantado venir a Londres", señaló antes de querer "pasar tiempo con las chicas y conocerlas". "Tengo muchas ganas de empezar", concluyó.