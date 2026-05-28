Ona Batlle oficializa su salida del Barça Femení

Ona Batlle says goodbye to the fans in her final match as an FC Barcelona player after the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Johan Cruyff Stadium on May 27, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional española Ona Batlle dejará el FC Barcelona al término de la presente temporada, poniendo así fin a su etapa en el conjunto blaugrana después de tres campañas en el primer equipo en las que ha conquistado once títulos y se ha consolidado como una pieza importante en uno de los mejores Barça Femení de la historia.

"Era un secreto a voces, pero Ona Batlle dejará el FC Barcelona al final de la temporada", anunció este jueves el club catalán en un comunicado, después de que la lateral derecha se despidiera este miércoles de la afición en el Estadi Johan Cruyff, en el partido de Liga F ante la Real Sociedad.

La futbolista catalana, formada en La Masia, cierra así su segunda etapa como blaugrana --la primera en dinámica del primer equipo-- tras regresar en el verano de 2023 procedente del Manchester United Women.

Desde entonces, Batlle se convirtió en una fija primero para Jonatan Giráldez y posteriormente para Pere Romeu, destacando por su regularidad, intensidad y capacidad ofensiva desde el lateral derecho.

Durante estas tres temporadas, la defensa maresmense levantó dos Ligas de Campeones, tres Ligas F, tres Copas de la Reina, tres Supercopas de España y una Copa Catalunya, formando parte de un ciclo histórico del Barça Femení.

A falta de un último encuentro para cerrar oficialmente el curso, Ona Batlle abandona el club con 114 partidos disputados y 14 goles marcados con la camiseta blaugrana.

La salida de la internacional española se suma a la de la capitana Alexia Putellas, que este miércoles vivió un multitudinario y emotivo acto de despedida tras catorce temporadas en el club azulgrana, y a la de Mapi León o Marta Torrejón, aunque estas dos últimas todavía no lo han hecho oficial.