MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, crucial en el triunfo de los azulgranas en Vigo con un hat-trick, el extremo internacional del Athletic Club, Nico Williams, autor del único gol en la victoria de los leones frente al Real Oviedo, y el delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, que dio la victoria a los colchoneros frente al Levante con un doblete, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 12 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo de la jornada 12 de LaLiga EA Sports esta compuesto por: Matías Dituro (Elche); Pablo Maffeo (RCD Mallorca), Dani Vivian (Athletic Club), Daley Blind (Girona), Alfonso Pedraza (Villarreal); Iván Martín (Girona), Aleix Febas (Elche), Álex Baena (Atlético de Madrid); Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Nico Williams (Athletic Club).

Matías Dituro (Elche)

El portero argentino del Elche fue clave en el empate sacado por su equipo ante la Real Sociedad. Dituro estuvo brillante realizando cuatro paradas que evitaron 0,6 goles en contra de la Real Sociedad, y sólo un penalti de Oyarzabal le privó de mantener la portería a cero. Además, acertó en las cuatro salidas que hizo y completó 47 pases, 18 de ellos largos.

Pablo Maffeo (RCD Mallorca)

El lateral derecho del RCD Mallorca firmó un partido notable en la victoria de los bermellones frente al Getafe. Maffeo participó en 61 acciones con balón, completó 13 pases y tres regates. Además, en defensa, realizó ocho despejes, bloqueó tres remates, recuperó tres balones, se impuso en 13 duelos e interceptó dos balones.

Dani Vivian (Athletic Club)

El central internacional español del Athletic Club estuvo sobresaliente en la victoria de los rojiblancos ante el Real Oviedo. Vivian fue clave en que el equipo mantuviera su portería a cero con dos despejes, una intercepción, cuatro recuperaciones y seis de siete duelos ganados. Además, con balón, participó en 64 acciones con balón, completó 48 pases, generó dos ocasiones y remató una vez a portería.

Daley Blind (Girona)

El central neerlandés del Girona fue el jefe de la zaga gironí en la importante victoria sobre el Deportivo Alavés. Blind estuvo brillante en defensa con cinco recuperaciones, tres intercepciones, tres despejes, un remate bloqueado, dos entradas exitosas y cuatro duelos ganados. Con balón, participó en 75 acciones con balón, completó 59 pases, generó una ocasión y centró una vez al área.

Alfonso Pedraza (Villarreal)

El lateral izquierdo andaluz del Villarreal firmó un gran partido en el triunfo 'groguet' ante el RCD Espanyol. Pedraza participó en 60 acciones con balón, completó 30 pases, generó dos ocasiones, centró dos veces al área y se marchó en los dos regates que intentó. En defensa, se impuso en nueve de los 10 duelos que disputó, realizó seis entradas, despejó dos balones, recupero tres y bloqueó un remate.

Iván Martín (Girona)

El centrocampista vasco del Girona estuvo sobresaliente en el importante triunfo del Girona frente al Deportivo Alavés. Iván Martín participó en 106 acciones con balón, completó 77 pases, generó una ocasión, se marchó en los dos regates que intentó y recibió tres faltas. En defensa, se impuso en 11 de los 15 duelos que disputó, realizó tres entradas, interceptó dos pases, despejó dos veces y recuperó nueve balones.

Aleix Febas (Elche)

El centrocampista español del Elche brilló una semana más en el centro del campo ilicitano pese al empate frente a la Real Sociedad. Febas participó en 101 acciones con balón, completó 66 pases, 51 de ellos en campo rival, generó una ocasión y completó cuatro regates. Además, se impuso en 14 duelos, realizó cinco entradas y recuperó tres balones.

Álex Baena (Atlético de Madrid)

El mediapunta internacional español del Atlético de Madrid volvió a ser de los más destacados en la victoria colchonera frente al Levante. Baena participó en 69 acciones con balón, completó 37 pases, centró 12 veces al área generó tres ocasiones y remató tres veces a puerta. Además, se impuso en dos duelos y recuperó dos balones.

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

El delantero francés del Atlético de Madrid fue el héroe de la victoria colchonera ante el Levante con un doblete. En los 29 minutos que estuvo sobre el césped, Griezmann anotó dos goles, remató tres veces a puerta, participó en 24 acciones con balón, completó 18 pases y generó cuatro ocasiones, una de ellas clara.

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

El delantero polaco del FC Barcelona volvía a la titularidad seis partidos después y firmó la mejor actuación individual de la jornada en el triunfo ante el Celta. Lewandowski marcó su primer hat-trick del curso, remató seis veces a portería, participó en 28 acciones con balón, completó nueve pases y generó una ocasión.

Nico Williams (Athletic Club)

El extremo internacional español del Athletic Club fue primordial en la importantísima victoria rojiblanca ante el Real Oviedo. Nico Williams se inventó el único gol del partido, con una jugada individual en la que se marchó de tres rivales. Además, participó en 44 acciones con balón, realizó cinco regates, completó 17 pases, centró cuatro veces al área y generó dos ocasiones.