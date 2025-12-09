Once ideal de EP Deportes de la jornada 15 de LaLiga EA Sports. - EPDATA

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres, autor de un hat-trick en el triunfo ante el Real Betis, el extremo del Athletic Club Nico Williams, clave en la victoria de los rojiblancos frente al Atlético de Madrid, y el centrocampista del RC Celta Williot Swedberg, héroe en el Santiago Bernabéu con un doblete, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Ionut Radu (RC Celta); Héctor Fort (Elche), Flavien Boyomo (CA Osasuna), Juan Foyth (Villarreal), Carlos Romero (RCD Espanyol); Williot Swedberg (RC Celta), Aleix Febas (Elche), Pedri (FC Barcelona); Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (FC Barcelona) y Rafa Mir (Elche).

Ionut Radu (RC Celta)

El guardameta rumano del RC Celta fue clave en la victoria de los gallegos en el Santiago Bernabéu (0-2). Radu realizó siete paradas para evitar un total de 1,45 goles en contra, a lo que hay que sumar dos despejes de puños y 13 pases completados.

Héctor Fort (Elche)

El lateral derecho del Elche brilló en la goleada de los ilicitanos ante el Girona en el Martínez Valero (3-0). Héctor Fort asistió en dos de los tres tantos de su equipo, participó en 25 acciones con balón, completó el 100% de los pases que intentó y realizó dos centros al área. Además, recuperó dos balones y se impuso en tres duelos.

Flavien Boyomo (CA Osasuna)

El central camerunés de CA Osasuna estuvo imperial en la victoria de los rojillos ante el Levante. Boyomo firmó un partido en defensa notable con siete recuperaciones, cinco despejes, dos pases interceptados, un remate bloqueado, tres entradas y cuatro de cinco duelos ganados. Además, participó en 53 acciones con balón, completó 33 pases y remató dos veces a portería.

Juan Foyth (Villarreal)

El central internacional argentino volvió a firmar un partido notable en la victoria 'groguet' ante el Getafe (2-0). Foyth participó en 76 acciones con balón, completó 59 pases, centró una vez al área, se impuso en cuatro duelos, despejó en dos ocasiones, interceptó un pase y realizó de manera exitosa dos entradas.

Carlos Romero (RCD Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol es uno de los jugadores revelación de la temporada. En el triunfo ante el Rayo Vallecano lo volvió a demostrar con 52 acciones con balón, 17 pases acertados, tres centros, dos regates completados, seis duelos ganados, seis recuperaciones, un remates bloqueados y un despeje.

Williot Swedberg (RC Celta)

El mediapunta del RC Celta se coronó como el MVP de la jornada en la visita celtiña al Santiago Bernabéu. A Swedberg le bastaron 45 minutos para finiquitar al Real Madrid. El sueco marcó los dos goles de su equipo, participó en 17 acciones con balón, remató tres veces a puerta, completó siete de los nueve pases que intentó y se impuso en dos duelos.

Aleix Febas (Elche)

El centrocampista español del Elche estuvo notable en el triunfo ilicitano frente al Girona. Febas fue el metrónomo de su equipo con 80 acciones con balón, 56 pases completados, tres remates a puerta, dos centros al área y dos regates exitosos. Además, se impuso en ocho duelos, recuperó seis balones y realizó tres entradas.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista internacional español del FC Barcelona lideró el juego del Barça en la victoria ante el Real Betis. Pedri asistió en dos de los cinco tantos de su equipo, participó en 54 acciones con balón, completó 40 de los 44 pases que intentó, se impuso en los tres duelos que disputó, recuperó cuatro balones y despejó en una ocasión.

Nico Williams (Athletic Club)

El extremo internacional español fue clave en la victoria de los rojiblancos frente al Atlético de Madrid en San Mamés. Nico Williams fue el asistente del único gol del partido. Además, participó en 62 acciones con balón, completó seis regates, acertó 23 pases, generó dos ocasiones y remató tres veces a puerta. Además, se impuso en nueve duelos y recuperó siete balones.

Ferran Torres (FC Barcelona)

El delantero internacional español aprovechó la titularidad ante el Real Betis para reivindicarse. Ferran anotó un hat-trick, remató cinco veces a puerta, participó en 33 acciones con balón, completó 19 pases, completó el 100% de los regates que intentó y generó una ocasión.

Rafa Mir (Elche)

El delantero español del Elche contribuyó de manera clave al triunfo ilicitano ante el Girona. Rafa Mir anotó dos de los tres tantos de su equipo, participó en 29 acciones con balón, remató tres veces a puerta, completó 18 pases y generó dos ocasiones.