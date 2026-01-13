Once ideal de la EP Deportes de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, autor de un doblete y una asistencia en la victoria blanca en San Mamés ante el Athletic Club (0-3), y el atacante español del Villarreal Alberto Moleiro, goleador y asistente en el triunfo 'groguet' ante el Deportivo Alavés, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Odysseas Vlachodimos (Sevilla); Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Adrián de la Fuente (Levante), Daley Blind (Girona), Carlos Romero (RCD Espanyol); Dani Olmo (FC Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Álex Baena (Atlético de Madrid); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Alberto Moleiro (Villarreal).

Odysseas Vlachodimos (Sevilla)

El portero griego del Sevilla estuvo brillante pese a la derrota de los hispalenses ante el RC Celta (0-1). Vlachodimos realizó seis paradas para evitar 1,5 goles esperados en contra, siendo el penalti convertido por Marcos Alonso la única forma de batirlo.

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

El lateral derecho inglés del Real Madrid firmó su mejor partido como madridista en la goleada blanca ante el Athletic Club en San Mamés (0-3). Alexander-Arnold asistió en uno de los tantos madridistas, participó en 52 acciones con balón, completó 32 pases, centró siete veces al área y generó tres ocasiones.

Adrián de la Fuente (Levante)

El central español del Levante estuvo a un gran nivel en el empate de los granotas ante el Espanyol (1-1). Adrián de la Fuente participó en 81 acciones con balón, completó 64 pases y generó dos ocasiones. Además, en defensa, realizó seis despejes, interceptó un balón, bloqueó un remate, recuperó dos balones y realizó una entrada.

Daley Blind (Girona)

El central internacional neerlandés del Girona lideró la zaga rojiblanca en el triunfo de los de Michel ante Osasuna. Blind despejó en cinco ocasiones, recuperó cinco balones, realizó cinco entradas, bloqueó un remate y se impuso en ocho duelos. Además, participó en 81 acciones con balón y completó 56 de los 61 pases que intentó.

Carlos Romero (RCD Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol fue clave en el empate de los pericos ante el Levante (1-1). Carlos Romero fue el autor del único tanto de su equipo, participó en 61 acciones con balón, completó 30 pases, centró una vez al área y remató tres veces. Además, recuperó cuatro balones, despejó tres veces y se impuso en seis duelos.

Dani Olmo (FC Barcelona)

El mediapunta internacional español del FC Barcelona fue clave en la remontada 'culers' ante el Atlético de Madrid (3-1). Dani Olmo marcó el segundo tanto de su equipo, remató dos veces, participó en 50 acciones con balón, completó 28 pases, generó dos ocasiones y centró una vez al área.

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

El centrocampista francés del Real Madrid cuajó un partido notable en la victoria de los blancos ante el Athletic Club en San Mamés. Camavinga anotó uno de los tantos de su equipo, participó en 67 acciones con balón y completó 44 pases. En defensa, recuperó siete balones y se impuso en 11 de los 12 duelos que disputó.

Álex Baena (Atlético de Madrid)

El centrocampista internacional español del Atlético de Madrid brilló pese a la derrota de los suyos en el Camp Nou ante el FC Barcelona (3-1). Baena fue el goleador rojiblanco, participó en 33 acciones con balón, completó nueve pases, centró seis veces al área y realizó dos regates. Además, se impuso en cinco duelos.

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

El extremo internacional español del Rayo Vallecano estuvo sobresaliente en la victoria del RCD Mallorca en Vallecas (2-1). De Frutos anotó uno de los tantos rayistas, remató dos veces a puerta, participó en 18 acciones con balón, completó seis de los siete pases que intentó y el 100% de los regatos que intentó. Además, se impuso en cinco de los ocho duelos que disputó.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid ha sido el jugador más destacado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Mbappé estuvo soberbio en la victoria ante el Athletic Club anotando dos tantos y asistiendo en el otro. Además, remató cuatro veces, participó en 48 acciones con balón y se marchó en cuatro de los siete regates que intentó.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El atacante español del Villarreal volvió a demostrar en el triunfo 'groguet' ante el Deportivo Alavés (3-1) que es uno de los nombres propios de la primera vuelta en LaLiga EA Sports. Moleiro anotó un gol y asistió en otro, participó en 38 acciones con balón, completó 21 pases y generó dos ocasiones.