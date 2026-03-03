Once ideal de EP Deportes de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal, autor del primer hat-trick de su carrera en la victoria ante el Villarreal (4-1), el centrocampista del FC Barcelona Pedri González, al que le bastaron 30 minutos ante el Villarreal para dejar su sello, y el portero del Athletic Club Unai Simón, providencial con sus paradas para que los rojiblancos sacaran un punto de Vallecas (1-1), lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 26 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Unai Simón (Athletic Club); Jules Koundé (FC Barcelona), De la Fuente (Levante), Eric García (FC Barcelona), Carlos Romero (RCD Espanyol); Pedri (FC Barcelona), Carlos Soler (Real Sociedad), Aleix Febas (Elche); Lamine Yamal (FC Barcelona), Carlos Espí (Levante) y Azzedine Ounahi (Girona).

Unai Simón (Athletic Club)

El portero internacional español del Athletic Club brilló en el empate de los rojiblancos en Vallecas. Unai Simón fue clave para que los de Valverde sacaran un punto gracias a sus seis paradas con las que evitó a 1,6 goles esperados en contra. Además, despejó un balón y completó 19 pases.

Jules Koundé (FC Barcelona)

El lateral derecho francés del FC Barcelona recuperó su mejor versión en la goleada 'culer' ante el Villarreal. Koundé asistió a Lewandowski en el último gol del partido, participó en 140 acciones con balón, completó 101 pases, generó tres ocasiones y remató una vez a puerta. En defensa, interceptó cuatro pases, bloqueó un remate, recuperó siete balones y se impuso en cuatro duelos.

De la Fuente (Levante)

El central español del Levante estuvo soberbio en la victoria de los granotas ante el Deportivo Alavés. De la Fuente despejó ocho balones, interceptó cuatro pases, bloqueó un remate, recuperó cinco balones y se impuso en siete duelos. Además, participó en 87 acciones con balón, completó 51 pases y generó tres ocasiones.

Eric García (FC Barcelona)

El central catalán del FC Barcelona estuvo notable en la goleada de los de Hansi Flick frente al Villarreal. Eric García participó en 112 acciones con balón, completó 98 de los 103 pases que intentó y generó una ocasión. En defensa, interceptó tres pases, realizó un despeje, recuperó cinco balones y se impuso en cuatro duelos.

Carlos Romero (RCD Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol volvió a demostrar que es uno de los mejores en su puesto esta temporada. Ante el Elche, Carlos Romero anotó su quinto gol en Liga, participó en 38 acciones con balón, completó 14 pases y generó una ocasión. Además, despejó en cuatro ocasiones, bloqueó un remate, recuperó cuatro balones y se impuso en seis duelos.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista del FC Barcelona sólo necesitó de 30 minutos sobre el césped para terminar de decantar el partido para su equipo ante el Villarreal. Pedri asistió a Lamine en el tercer gol del partido y fue clave también en el cuarto, además participó en 57 acciones con balón, completó 52 pases, generó tres ocasiones y se impuso en el 100% de los duelos que disputó.

Carlos Soler (Real Sociedad)

El centrocampista español de la Real Sociedad fue clave en el triunfo de los 'txuri urdin' en Mallorca. Carlos Soler marcó el único gol del partido, participó en 43 acciones con balón, completó 31 pases, centró una vez al área y generó una ocasión. Además, bloqueó un remate rival y recuperó un balón.

Aleix Febas (Elche)

El centrocampista del Elche volvió a firmar un partido notable en el empate de los ilicitanos ante el RCD Espanyol. Febas participó en 82 acciones con balón, completó 57 pases, generó una ocasión y remató una vez a puerta. En defensa, se impuso en 11 de los 13 duelos que disputó y recuperó seis balones.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El internacional español del FC Barcelona es, sin duda, el MVP de la jornada 26 en LaLiga EA Sports. Lamine Yamal consiguió ante el Villarreal el primer hat-trick de su carrera con tres auténticos golazos. Además, participó en 70 acciones con balón, completó seis regates y 41 pases, centró una vez al área y generó dos ocasiones.

Carlos Espí (Levante)

El delantero del Levante fue el principal protagonista en la importantísima victoria de los granotas ante el Alavés. Carlos Espí, que saltó al césped cuando restaban 33 minutos de juego, fue el autor de los dos tantos de su equipo. Además, remataría otras tres veces a puerta y completaría tres pases en las 19 acciones con balón que participó.

Azzedine Ounahi (Girona)

El atacante marroquí del Girona dejó su sello ante el RC Celta pese a la derrota de los suyos. Ounahi remató cuatro veces a puerta, participó en 50 acciones con balón, completó cuatro regates y 27 pases, centró una vez al área y generó dos ocasiones de gol, una de ellas claras. Todo ello en los 26 minutos que estuvo sobre el campo.