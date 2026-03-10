Once ideal de EP Deportes de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. - EPDATA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal, decisivo con su gol para que los 'culer' se llevaran el triunfo de San Mamés (0-1), el delantero kosovar del Mallorca, clave con un doblete para que su equipo volviera a puntuar (2-2), y el extremo argentino del Atlético de Madrid Nigo González, autor de los dos últimos goles en la victoria colchonera ante la Real Sociedad, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: David Soria (Getafe); Santiago Mouriño (Villarreal), Juan Iglesias (Getafe), Gerard Martín (FC Barcelona), Pacha Espino (Rayo Vallecano); Pedri (FC Barcelona), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Fede Valverde (Real Madrid); Lamine Yamal (FC Barcelona), Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y Nico González (Atlético de Madrid).

David Soria (Getafe)

El portero español del Getafe fue clave en la victoria de los azulones frente al Real Betis (2-0). David Soria realizó cinco paradas para evitar 1,53 goles en contra esperados y mantener su portería a cero. Además, completó 13 pases, dos de ellos de larga distancia.

Santiago Mouriño (Villarreal)

El lateral uruguayo del Villarreal firmó un gran encuentro en la victoria 'groguet' ante el Elche (2-1). Mouriño anotó el segundo de los tantos de su equipo, participó en 57 acciones con balón, completó 33 pases y generó una ocasión. Además, se impuso en cuatro duelos y recuperó cuatro balones.

Juan Iglesias (Getafe)

El defensa español del Getafe estuvo notable en la victoria de los madrileños ante el Real Betis. Juan Iglesias brilló en defensa con cinco entradas realizadas, tres despejes, una recuperación y siete duelos ganados. Además, participó en 50 acciones con balón, completó 13 pases, centró tres veces al área y generó dos ocasiones.

Gerard Martín (FC Barcelona)

El central zurdo del FC Barcelona volvió a estar a un altísimo nivel en la victoria azulgrana en San Mamés. Gerard Martín se impuso en el 100% de los seis duelos que disputó, despejó cuatro balones, interceptó un pase y recuperó dos balones. Además, participó en 115 acciones con balón, completó 96 acciones con balón.

Pacha Espino (Rayo Vallecano)

El lateral izquierdo uruguayo del Rayo Vallecano fue el héroe del empate de los vallecanos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Espino anotó el único tanto de su equipo con un gran golpeo desde la frontal. Además, participó en 55 acciones con balón, completó 18 pases, centró una vez al área y se impuso en seis duelos.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista internacional español del FC Barcelona necesitó sólo de 45 minutos en San Mamés para volver a ser decisivo. Pedri asistió a Lamine Yamal en el único gol del partido, participó en 37 acciones con balón, completó 19 de los 23 pases que intentó y generó una ocasión. Además, realizó tres despejes, interceptó un pase y recuperó un balón.

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

El centrocampista francés del Real Madrid volvió a demostrar que es imprescindible para Álvaro Arbeloa. Tchouaméni anotó el primer gol madridista del partido, remató cuatro veces a puerta, participó en 107 acciones con balón, completó 81 pases y generó una ocasión. Además, se impuso en siete de los nueve duelos que disputó, interceptó cuatro pases, despejó un balón y recuperó siete balones.

Fede Valverde (Real Madrid)

El centrocampista uruguayo del Real Madrid estuvo notable en la victoria de los blancos en Vigo. Valverde fue el autor del tanto del triunfo, remató dos veces a puerta, participó en 112 acciones con balón, completó 97 pases y generó una ocasión. Además, recuperó seis balones, se impuso en dos duelos y despejó un balón.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona volvió a ser decisivo en el triunfo de los 'culer' ante el Athletic Club. Lamine Yamal anotó el único tanto del encuentro, participó en 73 acciones con balón, completó 39 pases y dos regates y centró dos veces al área.

Vedat Muriqi (RCD Mallorca)

El delantero kosovar del RCD Mallorca sigue demostrando que está en un excelente momento de forma. Muriqi anotó los dos goles de su equipo, remató tres veces a puerta, participó en 37 acciones con balón, completó nueve pases, generó una ocasión y se impuso en cuatro duelos.

Nico González (Atlético de Madrid)

El extremo argentino del Atlético de Madrid fue el gran protagonista de la victoria colchonera en el Metropolitano ante la Real Sociedad. Nico González marcó dos de los tres goles rojiblancos del encuentro, remató cinco veces, participó en 29 acciones con balón, completó 13 pases y tres de los cuatro regates que intentó.