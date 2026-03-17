Once ideal de EP Deportes de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del FC Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de tres de los cinco goles en la goleada 'culer' ante el Sevilla (5-2), el centrocampista turco del Real Madrid Arda Güler, que anotó uno de los goles del campeonato ante el Elche (4-1), y el lateral derecho del Atlético de Madrid Nahuel Molina, clave con el único tanto de la victoria colchonera frente al Getafe (1-0), lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Marko Dmitrovic (RCD Espanyol); Nahuel Molina (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), David Costas (Real Oviedo), Joao Cancelo (FC Barcelona); Arda Güler (Real Madrid), Fede Valverde (Real Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona); Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Carlos Espí (Levante) y Raphinha (FC Barcelona).

Marko Dmitrovic (RCD Espanyol)

El portero del RCD Espanyol firmó una actuación notable pese a la derrota de su equipo ante el Mallorca (2-1). Dmitrovic realizó 10 paradas con las que evitó 1,7 goles en contra, siete de ellas desde el interior del área. Además, completó dos salidas, realizó dos despejes y completó 11 pases, dos de ellos largos.

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

El lateral argentino del Atlético de Madrid firmó su mejor partido esta temporada ante el Getafe. Molina fue el autor del único tanto del encuentro con un derechazo desde larga distancia, remató cinco veces a puerta, participó en 83 acciones con balón, completó 37 pases, recuperó ocho balones, despejó tres veces y se impuso en cinco duelos.

José María Giménez (Atlético de Madrid)

El central uruguayo del Atlético de Madrid estuvo notable en la victoria colchonera ante el Getafe (1-0). Giménez participó en 83 acciones con balón, completó 62 de los 65 pases que intentó, despejó en 10 ocasiones, bloqueó un remate, recuperó tres balones y se impuso en ocho de los 10 duelos que disputó.

David Costas (Real Oviedo)

El central gallego del Real Oviedo fue el héroe de la victoria de los carbayones ante el Valencia. Costas fue el autor del único tanto del partido, y estuvo brillante en defensa con cinco despejes, tres recuperaciones, un remate bloqueado y siete duelos ganados.

Joao Cancelo (FC Barcelona)

El lateral portugués cuajó su mejor encuentro desde su vuelta al FC Barcelona en la goleada ante el Sevilla (5-2). Cancelo se estrenó como goleador con un tanto de bellísima factura, participó en 41 acciones con balón, completó 18 pases y dos regates, se impuso en seis duelos de los ocho que disputó y recuperó dos balones.

Arda Güler (Real Madrid)

El centrocampista turco del Real Madrid fue protagonista de uno de los mejores goles de la temporada. Güler anotó el cuarto gol de la goleada blanca frente al Elche (4-1) con un remate desde 68 metros, además, participó en 39 acciones con balón, completó 25 de 26 pases intentados, centró dos veces al área y generó dos ocasiones.

Fede Valverde (Real Madrid)

El centrocampista uruguayo del Real Madrid sigue en estado de gracia y ante el Elche volvió a ver puerta. Valverde anotó el segundo gol del partido, remató dos veces a puerta, participó en 36 acciones con balón, completó 20 pases, centró una vez al área y generó dos ocasiones. Además, despejó en tres ocasiones y se impuso en dos duelos.

Dani Olmo (FC Barcelona)

El mediapunta del FC Barcelona se reencontró con el gol en la goleada azulgrana al Sevilla en el Camp Nou. Dani Olmo, además, remató tres veces, participó en 74 acciones con balón, completó 49 pases, centró una vez al área y generó una ocasión.

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

El delantero portugués está viviendo su mejor momento de la temporada. Ante Osasuna, Guedes anotó un doblete, participó en 27 acciones con balón, completó el 17 pases que intentó centró dos veces al área y se impuso en dos de los tres duelos que disputó.

Carlos Espí (Levante)

El delantero español del Levante sigue en racha. Ante el Rayo Vallecano, Carlos Espí marcó por tercer partido consecutivo, remató cuatro veces a puerta, participó en 30 acciones con balón, completó 13 pases, generó una ocasión y se impuso en cuatro de los cinco duelos aéreos que disputó.

Raphinha (FC Barcelona)

El extremo brasileño del FC Barcelona firmó la mejor actuación del fin de semana en la goleada 'culer' ante el Sevilla. Raphinha anotó un hat-trick, participó en 68 acciones con balón, completó 37 pases, centró cinco veces al área, generó una ocasión y realizó dos regates. Además, se impuso en dos duelos y recuperó siete balones.