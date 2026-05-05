Once ideal de EP Deportes de la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Athletic Club Nico Williams, autor de dos goles en la remontada rojiblanca ante el Alavés, el atacante del Real Madrid Vinícius Junior, clave en el triunfo de los blancos frente al RCD Espanyol, y el extremo del Villarreal Nicolas Pépé, que participó en tres de los cinco goles de su equipo ante el Levante, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Álvaro Valles (Real Betis); Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Kike Salas (Sevilla), Gabriel Suazo (Sevilla); Oihan Sancet (Athletic Club), Samu Costa (RCD Mallorca), Alberto Moleiro (Villarreal); Nicolas Pépé (Villarreal), Vinícius Junior (Real Madrid) y Nico Williams (Athletic Club).

Álvaro Valles (Real Betis)

El portero del Real Betis estuvo notable en la victoria de los verdiblancos ante el Real Oviedo. Álvaro Valles mantuvo su portería a cero por octava vez esta temporada, realizó cinco paradas con las que evitó 0,6 goles esperados en contra y dos despejes. Además, completó 23 pases, siete de ellos de larga distancia.

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

El lateral derecho argentino del Atlético de Madrid fue uno de los jugadores rojiblancos más destacados en el triunfo ante el Valencia. Nahuel Molina estuvo a punto marcar uno de los goles de la temporada, remató tres veces a puerta, participó en 50 acciones con balón, centró cinco veces al área, completó 19 pases y generó cuatro ocasiones. Además, recuperó cinco balones, bloqueó un remate y se impuso en tres duelos.

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

El central internacional español del FC Barcelona volvió a estar a un nivel alto en el triunfo 'culer' en El Sadar. Pau Cubarsí participó en 100 acciones con balón y completó 79 pases. Y estuvo sobresaliente en defensa con 13 despejes, cinco recuperaciones, se impuso en cinco de los siete duelos que disputó e interceptó dos balones.

Kike Salas (Sevilla)

El central canterano del Sevilla estuvo notable en la importantísima victoria de los hispalenses ante la Real Sociedad. Kike Salas brilló en defensa con siete despejes, dos pases interceptados, bloqueó un remate, recuperó cinco balones y se impuso en 13 de los 16 duelos que disputó. Además, participó en 57 acciones con balón y completó 31 pases.

Gabriel Suazo (Sevilla)

El lateral izquierdo del Sevilla fue uno de los jugadores clave en la victoria de los andaluces frente a la Real Sociedad. Suazo participó en 69 acciones con balón, completó 37 pases, centró cuatro veces al área, generó una ocasión y remató una vez a puerta. Además, realizó seis entradas de manera exitosa, interceptó dos pases, despejó tres veces, bloqueó un remate, recuperó ocho balones y se impuso en 10 duelos.

Oihan Sancet (Athletic Club)

El centrocampista del Athletic Club brilló en la victoria de los rojiblancos frente al Deportivo Alavés. Oihan Sancet necesitó solo 45 minutos para dejar su sello en Mendizorroza. El lince marcó un golazo con el que su equipo igualó a dos el partido, participó en 28 acciones con balón, completó el 100% de los 19 pases que intentó, centró dos veces al área y generó una ocasión. Además, recuperó cuatro balones.

Samu Costa (RCD Mallorca)

El centrocampista internacional portugués del RCD Mallorca fue el héroe de la victoria bermellona frente al Girona en Montilivi. Samu Costa anotó el único tanto del partido, participó en 58 acciones con balón y completó 28 pases. Además, completó las tres entradas que realizó, interceptó dos pases, despejó tres balones, recuperó cuatro y se impuso en siete duelos.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El atacante español del Villarreal volvió a brillar en la goleada de los 'groguets' ante el Levante. Alberto Moleiro marcó uno de los cinco goles de su equipo, participó en 48 acciones con balón, completó 32 de 33 pases, centró dos veces, generó dos ocasiones y realizó cuatro regates. Además, recuperó cuatro balones y se impuso en cuatro duelos.

Nicolas Pépé (Villarreal)

El extremo marfileño del Villarreal estuvo sobresaliente en el triunfo que confirmó la presencia en la próxima Liga de Campeones ante el Levante. Pépé marcó un gol y asistió en otros dos, remató tres veces a puerta, participó en 62 acciones con balón, completó 31 pases, centró tres veces al área, generó seis ocasiones y completó dos regates.

Vinícius Junior (Real Madrid)

El delantero brasileño del Real Madrid se echó al equipo a sus espaldas en el triunfo blanco en el RCDE Stadium. Vinícius Junior fue el autor de los dos goles del partido, remató cuatro veces a puerta, participó en 54 acciones con balón, centró una vez al área, generó tres ocasiones y completó el 100% de los regates que intentó.

Nico Williams (Athletic Club)

El extremo internacional español del Athletic Club se reencontró con su mejor versión en la remontada de los leones ante el Deportivo Alavés. Nico Williams anotó su primer doblete de la temporada, asistió en el primer gol a Robert Navarro, remató cuatro veces a puerta, participó en 48 acciones con balón, completó 21 pases, centró cuatro veces al área y generó una ocasión.