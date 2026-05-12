Once ideal de EP Deportes de la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RCD Mallorca Vedat Muriqi, autor del tanto del empate ante el Villarreal, el extremo del Real Betis, Antony, que firmó el primer gol de los verdiblancos frente a la Real Sociedad, y el centrocampista del Levante Víctor García, héroe en la remontada granota ante Osasuna con un doblete, lideran el once ideal de EP Deportes la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

El once ideal completo está formado por: Arnau Tenas (Villarreal); Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Javi Rodríguez (RC Celta), Eray Cömert (Valencia), José Luis Gayá (Valencia); Pablo Martínez (Levante), Pedri (FC Barcelona), Víctor García (Levante); Antony (Real Betis), Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y Marcus Rashford (FC Barcelona).

Arnau Tenas (Villarreal)

El portero del Villarreal firmó un gran partido en el empate de los 'groguets' frente al Mallorca. Arnau Tenas realizó siete paradas con las que evitó 2,5 goles esperados en contra, además, despejó una vez de puños y completó 17 pases, ocho de ellos de larga distancia.

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)

El lateral derecho del Rayo Vallecano estuvo notable en el empate de los franjirrojos ante el Girona. Ratiu participó a 75 acciones con balón, completó 37 pases, centró siete veces al área y remató una vez a puerta. Además, realizó de manera exitosa cuatro entradas, dos despejes, recuperó tres balones y se impuso en ocho de los 12 duelos que disputó.

Javi Rodríguez (RC Celta)

El central canterano del RC Celta cuajó un gran partido en la victoria de los gallegos en el Metropolitano. Javi Rodríguez participó en 70 acciones con balón, completó 54 de los 59 pases que intentó, despejó en tres ocasiones, bloqueó dos remates, recuperó dos balones, interceptó un pase y se impuso en cinco de seis duelos disputados.

Eray Cömert (Valencia)

El central del Valencia estuvo brillante en la victoria de los che frente al Athletic Club en San Mamés. Cömert participó en 76 acciones con balón, completó 57 de los 61 pases que intentó y remató una vez a puerta, mientras que en defensa realizó nueve despejes, bloqueó dos remates, interceptó un pase, recuperó un balón y se impuso en tres de los cuatro duelos que disputó.

José Luis Gayá (Valencia)

El capitán che cuajó un gran partido en la victoria del conjunto valencianista ante el Athletic Club. José Luis Gayá brilló en defensa con seis de seis en sus entradas, cuatro despejes, dos remates bloqueados, cuatro recuperaciones y siete duelos ganados. Además, participó en 54 acciones con balón, completó 24 pases y centró una vez al área.

Pablo Martínez (Levante)

El centrocampista del Levante firmó un gran partido en la victoria de los granotas frente a Osasuna. Pablo Martínez asistió en uno de los tantos de su equipo, participó en 64 acciones con balón, completó 43 pases, centró 10 veces al área, generó seis ocasiones y recuperó cinco balones.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista canario del FC Barcelona marcó el ritmo de El Clásico, en el que los 'culers' derrotaron al Real Madrid y confirmaron el título de Liga. Pedri participó en 74 acciones con balón, sólo erró uno de los 67 pases que intentó, generó una ocasión, recuperó siete balones, realizó un despeje y se impuso en un duelo.

Víctor García (Levante)

El centrocampista del Levante es uno de los grandes protagonistas de la jornada gracias a su doblete en el triunfo de los granotas frente a Osasuna. Además de dos goles, en los 66 minutos que estuvo sobre el césped, Víctor García remató otras tres veces a puerta, participó en 40 acciones con balón, completó 19 pases, centró tres veces al área, generó una ocasión y recuperó tres balones.

Antony (Real Betis)

El extremo internacional brasileño del Real Betis fue clave en el empate de los verdiblancos en Anoeta (2-2). Antony marcó el primer gol del partido, remató tres veces a puerta, participó en 26 acciones con balón, completó 14 pases y un centro y generó dos ocasiones.

Vedat Muriqi (RCD Mallorca)

El delantero kosovar del RCD Mallorca sigue manteniendo vivo a los bermellones en la lucha por la permanencia. Ante el Villarreal, Muriqi anotó el gol del empate de los suyos, con el que se coloca a dos tantos de Kylian Mbappé en la lucha por el 'pichichi'. Además, remató otras cuatro veces a puerta, participó en 34 acciones con balón, completó 14 pases, centró dos veces al área, generó una ocasión y se impuso en cinco duelos.

Marcus Rashford (FC Barcelona)

El atacante inglés del FC Barcelona estuvo notable en la victoria azulgrana en El Clásico. Marcus Rashford anotó el primer gol del partido con un sensacional libre directo, remató dos veces a portería, participó en 47 acciones con balón, completó 22 pases, centró ocho veces al área y recuperó cuatro balones.