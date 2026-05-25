Once ideal de EP Deportes de la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Villarreal Ayoze Pérez, autor de un doblete en la goleada 'groguet' al Atlético de Madrid, el centrocampista del Valencia Javi Guerra, clave en la remontada che frente al FC Barcelona, y el mediocentro del Getafe Luis Milla, héroe de la clasificación europea de los azulones, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 38 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Dani Cárdenas (Rayo Vallecano); Dani Carvajal (Real Madrid), Ronald Araujo (FC Barcelona), Yoel Lago (RC Celta), Carlos Romero (RCD Espanyol); Javi Guerra (Valencia), Luis Milla (Getafe), Pablo Torre (RCD Mallorca); Nicolas Pépé (Villarreal), Ayoze Pérez (Villarreal) y Randy Nteka (Rayo Vallecano).

Dani Cárdenas (Rayo Vallecano)

El portero del Rayo Vallecano firmó un gran partido en la victoria de los vallecanos ante el Alavés. Dani Cárdenas realizó un total de 10 paradas para evitar 1,71 goles esperados en contra, además despejó de puños en una ocasión.

Dani Carvajal (Real Madrid)

El capitán del Real Madrid fue uno de los nombres propios de la jornada. Carvajal se despidió de la que ha sido su afición en la última década con una asistencia a Gonzalo en el primer gol del partido. Además, participó en 59 acciones con balón, completó 44 pases, centró una vez al área y se impuso en el 100% de los duelos que disputó.

Ronald Araujo (FC Barcelona)

El central uruguayo del FC Barcelona estuvo colosal en defensa en los 45 minutos que estuvo sobre el césped de Mestalla. Araujo, con el que los azulgranas no encajaron, realizó cuatro despejes, tres entradas, todas ellas acertadas, bloqueó un remate, recuperó cuatro balones y se impuso en los seis duelos que disputó.

Yoel Lago (RC Celta)

El canterano del RC Celta brilló en el triunfo de los celestes ante el Sevilla. Joel Lago realizó cinco despejes, recuperó dos balones y se impuso en los seis duelos que disputó. Además, participó en 89 acciones con balón, completó 68 pases y remató una vez a puerta.

Carlos Romero (RCD Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol estuvo notable en el empate de los pericos ante la Real Sociedad. Carlos Romero participó en 68 acciones con balón, completó 34 pases, generó una ocasión y remató tres veces a puerta. En defensa, recuperó seis balones y se impuso en ocho de los nueve duelos que disputó.

Javi Guerra (Valencia)

El canterano del Valencia volvió a ser clave en la remontada che frente al FC Barcelona. Javi Guerra marcó uno de los tantos de su equipo, remató tres veces a puerta, participó en 34 acciones con balón, completó ocho pases y tres regates y generó dos ocasiones.

Luis Milla (Getafe)

El centrocampista del Getafe fue el héroe de la clasificación europea de los azulones ante Osasuna. Luis Milla marcó el gol de la victoria, remató dos veces a puerta, participó en 48 acciones con balón, completó 25 pases, centró cinco veces al área y generó una ocasión.

Pablo Torre (RCD Mallorca)

El centrocampista cántabro vivió un encuentro agridulce en la goleada del Mallorca al Real Oviedo. Pablo Torre anotó uno de los goles de su equipo, remató tres veces a puerta, participó en 66 acciones con balón, completó 39 pases, centró cinco veces al área y generó cinco ocasiones. Además, recuperó ocho balones y se impuso en ocho duelos.

Nicolas Pépé (Villarrea)

El extremo marfileño ha acabado la temporada como un tiro, y frente al Atlético de Madrid estuvo sobresaliente. Pépé asistió en dos de los goles de los 'groguets', remató cuatro veces a puerta, participó en 65 acciones con balón, completó 48 pases y generó dos ocasiones.

Ayoze Pérez (Villarreal)

El delantero internacional español del Villarreal brilló en la última jornada de Liga ante el Atlético de Madrid. Ayoze firmó un doblete, asistió en otro, remató cuatro veces a puerta, participó en 44 acciones con balón, completó 18 pases, centró una vez al área y generó tres ocasiones.

Randy Nteka (Rayo Vallecano)

El delantero angoleño del Rayo Vallecano cuajó un gran encuentro en la victoria rayista en Vitoria. Nteka anotó el gol del triunfo, remató dos veces a puerta, participó en 46 acciones con balón, completó los dos regates que intentó y 22 pases y generó una ocasión.